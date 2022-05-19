https://sputnik-georgia.ru/20220519/ds-borjomi-international-peredaet-chast-svoey-doli-v-borjomi-georgia-pravitelstvu-gruzii--266751875.html

IDS Borjomi готов передать долю в компании правительству Грузии

IDS Borjomi готов передать долю в компании правительству Грузии

Руководство "IDS Боржоми" готово безвозмездно передать часть доли компании правительству Грузии 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T13:46+0400

2022-05-19T13:46+0400

2022-05-19T14:22+0400

"боржоми"

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новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Компания, владеющая IDS Borjomi International, готова безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии, говорится в сообщении IDS Borjomi Georgia. В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 49 человек. Там же отмечено, что в связи с недавними негативными событиями в регионе IDS Borjomi International испытывает перебои в работе и трудности с банковскими сервисами, что вынудило компанию приостановить производство на заводах по розливу минеральной воды в городе Боржоми. В результате более тысячи человек рискуют потерять работу. "После того, как правительство Грузии одобрит предложение компании, которой принадлежит IDS BORJOMI International, компания IDS Borjomi Georgia сможет восстановить производственный процесс на заводах и возобновить экономическую деятельность", – сказано в сообщении. С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции. Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва). Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

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"боржоми", экономика, новости, грузия