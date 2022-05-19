https://sputnik-georgia.ru/20220519/gruzinskiy-sumoist-oderzhal-vosmuyu-pobedu-na-turnire-v-tokio-266756310.html
Грузинский сумоист одержал восьмую победу на турнире в Токио
Грузинский сумоист одержал восьмую победу на турнире в Токио
Благодаря сегодняшней победе спортсмен сможет улучшить свои позиции в рейтинге сумоистов 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T16:31+0400
2022-05-19T16:31+0400
2022-05-19T16:31+0400
спорт
грузия
новости
леван горгадзе
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе за четыре дня до окончания летнего турнира в Токио оформил катикоси - заранее одержав больше побед, чем поражений.В 12-й день соревнований Тотиносин вытеснил с ринга двенадцатого маэгасиру Востока Мегирю.Завтра грузинскому сумоисту предстоит сложная встреча со вторым маэгасирой Востока Кирибаямой. У монгольского сумоиста, как и у Тотиносина, в копилке восемь побед и четыре поражения.Благодаря сегодняшней победе Леван Горгадзе сможет улучшить свои позиции в рейтинге сумоистов. Тотиносин выступает на летнем турнире в ранге девятого маэгасиры Запада.Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, леван горгадзе
Грузинский сумоист одержал восьмую победу на турнире в Токио
Благодаря сегодняшней победе спортсмен сможет улучшить свои позиции в рейтинге сумоистов
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе за четыре дня до окончания летнего турнира в Токио оформил катикоси - заранее одержав больше побед, чем поражений.
В 12-й день соревнований Тотиносин вытеснил с ринга двенадцатого маэгасиру Востока Мегирю.
Завтра грузинскому сумоисту предстоит сложная встреча со вторым маэгасирой Востока Кирибаямой. У монгольского сумоиста, как и у Тотиносина, в копилке восемь побед и четыре поражения.
Благодаря сегодняшней победе Леван Горгадзе сможет улучшить свои позиции в рейтинге сумоистов. Тотиносин выступает на летнем турнире в ранге девятого маэгасиры Запада.
Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая.