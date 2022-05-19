https://sputnik-georgia.ru/20220519/gruzinskiy-sumoist-oderzhal-vosmuyu-pobedu-na-turnire-v-tokio-266756310.html

Грузинский сумоист одержал восьмую победу на турнире в Токио

Грузинский сумоист одержал восьмую победу на турнире в Токио

Благодаря сегодняшней победе спортсмен сможет улучшить свои позиции в рейтинге сумоистов 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T16:31+0400

2022-05-19T16:31+0400

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спорт

грузия

новости

леван горгадзе

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе за четыре дня до окончания летнего турнира в Токио оформил катикоси - заранее одержав больше побед, чем поражений.В 12-й день соревнований Тотиносин вытеснил с ринга двенадцатого маэгасиру Востока Мегирю.Завтра грузинскому сумоисту предстоит сложная встреча со вторым маэгасирой Востока Кирибаямой. У монгольского сумоиста, как и у Тотиносина, в копилке восемь побед и четыре поражения.Благодаря сегодняшней победе Леван Горгадзе сможет улучшить свои позиции в рейтинге сумоистов. Тотиносин выступает на летнем турнире в ранге девятого маэгасиры Запада.Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, грузия, новости, леван горгадзе