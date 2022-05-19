https://sputnik-georgia.ru/20220519/kitay-predlozhil-rasshirit-briks-266768876.html

Китай предложил расширить БРИКС

Китай предложил расширить БРИКС

Расширение позволит внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире, считает глава МИД КНР 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T21:56+0400

2022-05-19T21:56+0400

2022-05-19T21:56+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая – Sputnik. Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире, сообщило РИА Новости.В настоящий момент в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия Индия, Китай и ЮАР.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, китай, брикс, новости, политика