https://sputnik-georgia.ru/20220519/kitay-predlozhil-rasshirit-briks-266768876.html
Китай предложил расширить БРИКС
Китай предложил расширить БРИКС
Расширение позволит внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире, считает глава МИД КНР 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T21:56+0400
2022-05-19T21:56+0400
2022-05-19T21:56+0400
в мире
китай
брикс
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/02/250523582_0:0:2645:1489_1920x0_80_0_0_a02c64d7462fcec3ade2b384d800f8eb.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мая – Sputnik. Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире, сообщило РИА Новости.В настоящий момент в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия Индия, Китай и ЮАР.
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/02/250523582_0:0:2645:1984_1920x0_80_0_0_6578d86245ec99bafcef155bc446417a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, китай, брикс, новости, политика
Китай предложил расширить БРИКС
Расширение позволит внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире, считает глава МИД КНР
ТБИЛИСИ, 19 мая – Sputnik. Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.
"Китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС, рассмотреть стандарты и процедуры процесса расширения и постепенно сформировать консенсус", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире, сообщило РИА Новости
.
В настоящий момент в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия Индия, Китай и ЮАР.