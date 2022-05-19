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Кобе Цакадзе 88 – глава правительства Грузии направил спортсмену поздравления
Кобе Цакадзе 88 – глава правительства Грузии направил спортсмену поздравления
Цакадзе прозвали "Летающей торпедой" из-за его индивидуального стиля и самобытной техники, напомнил премьер 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T12:12+0400
2022-05-19T12:12+0400
2022-05-19T12:17+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравления с 88-летием легендарному грузинскому прыгуну с трамплина Кобе Цакадзе.Коба Цакадзе – участник четырех Олимпийских игр, победитель этапов Турне четырех трамплинов. Заслуженный мастер спорта СССР (1966). Обладатель государственной награды Грузии "Орден чести"."Гордость грузинского спорта – Кобу Цакадзе – прозвали "Летающей торпедой" из-за его индивидуального стиля и самобытной техники. Благодаря разным способностям в прыжках с трамплина он много раз побеждал на различных международных соревнованиях, а также завоевал звание заслуженного мастера спорта", – говорится в поздравительном письме.Глава правительства пожелал 88-летнему юбиляру бодрости, здоровья и долгих лет жизни.Как рассказали Sputnik в семье Цакадзе, в официальных документах у легендарного спортсмена допущена ошибка и датой рождения записано 19 августа 1934 года, а не 19 мая. Соответственно, и в свободной электронной библиотеке "Википедии" дата рождения дана с ошибкой.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коба цакадзе, спорт, грузия, новости, ссср, ираклий гарибашвили
Кобе Цакадзе 88 – глава правительства Грузии направил спортсмену поздравления
12:12 19.05.2022 (обновлено: 12:17 19.05.2022)
Цакадзе прозвали "Летающей торпедой" из-за его индивидуального стиля и самобытной техники, напомнил премьер
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравления с 88-летием легендарному грузинскому прыгуну с трамплина Кобе Цакадзе.
Коба Цакадзе – участник четырех Олимпийских игр, победитель этапов Турне четырех трамплинов. Заслуженный мастер спорта СССР (1966). Обладатель государственной награды Грузии "Орден чести".
"Гордость грузинского спорта – Кобу Цакадзе – прозвали "Летающей торпедой" из-за его индивидуального стиля и самобытной техники. Благодаря разным способностям в прыжках с трамплина он много раз побеждал на различных международных соревнованиях, а также завоевал звание заслуженного мастера спорта", – говорится в поздравительном письме.
Глава правительства пожелал 88-летнему юбиляру бодрости, здоровья и долгих лет жизни.
Как рассказали Sputnik
в семье Цакадзе, в официальных документах у легендарного спортсмена допущена ошибка и датой рождения записано 19 августа 1934 года, а не 19 мая. Соответственно, и в свободной электронной библиотеке "Википедии" дата рождения дана с ошибкой.