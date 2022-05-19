https://sputnik-georgia.ru/20220519/kobe-tsakadze-88---glava-pravitelstva-gruzii-napravil-sportsmenu-pozdravleniya-266748005.html

Кобе Цакадзе 88 – глава правительства Грузии направил спортсмену поздравления

Кобе Цакадзе 88 – глава правительства Грузии направил спортсмену поздравления

Цакадзе прозвали "Летающей торпедой" из-за его индивидуального стиля и самобытной техники, напомнил премьер 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T12:12+0400

2022-05-19T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравления с 88-летием легендарному грузинскому прыгуну с трамплина Кобе Цакадзе.Коба Цакадзе – участник четырех Олимпийских игр, победитель этапов Турне четырех трамплинов. Заслуженный мастер спорта СССР (1966). Обладатель государственной награды Грузии "Орден чести"."Гордость грузинского спорта – Кобу Цакадзе – прозвали "Летающей торпедой" из-за его индивидуального стиля и самобытной техники. Благодаря разным способностям в прыжках с трамплина он много раз побеждал на различных международных соревнованиях, а также завоевал звание заслуженного мастера спорта", – говорится в поздравительном письме.Глава правительства пожелал 88-летнему юбиляру бодрости, здоровья и долгих лет жизни.Как рассказали Sputnik в семье Цакадзе, в официальных документах у легендарного спортсмена допущена ошибка и датой рождения записано 19 августа 1934 года, а не 19 мая. Соответственно, и в свободной электронной библиотеке "Википедии" дата рождения дана с ошибкой.

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коба цакадзе, спорт, грузия, новости, ссср, ираклий гарибашвили