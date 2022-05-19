https://sputnik-georgia.ru/20220519/koshki-myshki-ili-kak-ulichnym-torgovtsam-prikhoditsya-rabotat-v-tbilisi-266746298.html

"Кошки-мышки", или Как уличным торговцам приходится работать в Тбилиси?

"Кошки-мышки", или Как уличным торговцам приходится работать в Тбилиси?

Городские власти активно приступили к борьбе с уличными торговцами. Но не все так просто. Колумнист Sputnik Грузия попыталась разобраться, как на самом деле... 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T13:13+0400

2022-05-19T13:13+0400

2022-05-19T13:16+0400

уличная торговля

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"Аба, калготкеби иапад, иапад" (дешевые колготки) – эти слова обычно произносятся громким и звонким голосом, который слышно в радиусе сотен метров на территории у разных станций метро.Однако теперь вы будете слышать эти и другие зазывающие предложения либо намного тише, без такого явного энтузиазма, либо не услышите вообще.Мэрия VS уличная торговляРечь идет об уличных торговцах, людях, которые торгуют различными вещами – кто зеленью, кто овощами-фруктами, кто одеждой и так далее. Теперь мэрия Тбилиси ведет активную борьбу против них.Целью мэрии является освобождении этих территорий от торговцев, чтобы тротуары стали просторнее и жителям города было удобнее передвигаться. Конечно, визуальная составляющая также имеет значение.К тому же уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 до 50 лари (до 16 долларов). Борьба с уличной торговлей ведется еще с 2017 года.Недавно Муниципальная служба разобрала конструкции, самовольно установленные уличными торговцами, у станции метро "Самгори" (т. н. "Навтлугский рынок") и улицы Мевели, а также возле станции метро "Театр Ахметели".Торговцы при этом отказываются работать на оборудованных местах на рынках, указывая на то, что не смогут конкурировать с теми, у кого более широкий ассортимент товаров."Кошки-мышки"Это все понятно, однако, что говорят сами "виновники торжества"? Чтобы узнать это, мы отправимся к территории метро Варкетили на окраине столицы, где поговорим с продавцами.Стоит отметить, что теперь Варкетили, действительно, выглядит опрятнее, места на тротуаре для пешеходов больше, однако нельзя сказать, что продавцов нет совсем.Неподалеку видно, как стоит миниатюрная бабушка и продает пластиковые разноцветные трубочки. Это Сусанна, она пенсионерка и работает здесь уже 20 лет. Однако сейчас приходится привыкать к новым реалиям, признается она.Бабушка рассказывает, что теперь уже не может стоять и торговать – место контролирует служба безопасности. Представители мэрии на протяжении всего дня ходят и смотрят, чтобы никто не встал и не начал торговать.Бабушка говорит, что сейчас она утомилась и решила постоять минут пять. Она показала, как быстро может сложить свою конструкцию из коробок, которая выполняет функцию прилавка. Пара ловких движений, и прилавка будто бы и не было.На рынок Сусанна переходить не хочет. Говорит, что ей это невыгодно."Куда мне на рынок?! Я пенсионерка, а чтобы там стоять, нужна большая сумма. Я вот сделаю денег на хлеб 5-6 лари и ухожу. Раньше здесь было так много людей, все торговали, а теперь боятся. Я тоже боюсь, вдруг оштрафуют", – говорит Сусанна.Закончив говорить, Сусанна поспешно взяла свою коробку с трубочками и попрощалась, сказав, что так долго стоять на одном месте не может.Солнце как врагЕсть тут и те, кого запрет мэрии не касается, однако кое-какие ограничения все же есть. Например, нельзя ставить зонты, так как они выходят на тротуар. Этим продавцы недовольны, ведь от солнца портятся продукты и наносится вред здоровью."Мы здесь не восемнадцатилетние стоим. Я вот с давлением, еще аллергия. Так стоять на солнце не могу. То есть, получается, мы вынуждены отсюда уйти?" – сказала женщина, которая продает фрукты и овощи."Ну что, эти зонты кому-то разве мешают? – подключилась вторая продавщица. – И навес, кому он может мешать? Говорят, уберите все, чтобы вы не выходили на тротуар. А если товар от солнца испортится, то для чего мы тут стоим? Мы приходим, чтобы копейку заработать".Далее женщины стали говорить больше между собой, нежели со мной, обсуждая тему того, как все подорожало.Чуть дальше можно увидеть уже и продавцов одежды, которые сидят вдоль стены, чуть ли не врастая в нее, чтобы не занимать много места. Вот, у женщины вешалка стоит на земле, на ней развешаны белые рубашки (идет сезон последних звонков, а рубашки покупают выпускники, чтобы потом их разрисовать и оставить пожелания на долгую память) и черные брюки.Сама она сидит на низком стульчике, прикрываясь от солнца той самой одеждой, что продает. Так что, проходя мимо, можно даже не заметить продавщицу, она буквально прячется под вешалкой с одеждой от солнца, которое печет прямо в лицо."А чем поможешь?""И чем ты мне поможешь? Вот, смотри, как я мучаюсь", – говорит, жмурясь от солнца, наш следующий респондент Рая, которая продает детские майки. Она также несет весь товар на руках, точнее, как ребенка в "кенгуру". Конструкция выглядит следующим образом: в пластиковой коробке разложена одежда, а сама коробка висит на шее с помощью веревки.Пока я разговаривала с девушкой, мимо меня как раз прошли двое человек – представители мэрии, которые контролируют работников. Появляются они часто, ведь рабочий день у них с 8 часов утра до 8 вечера. Так что возможности расслабиться у продавцов нет.Но вернемся к Рае. Девушка рассказывает, что сейчас все очень строго. Однако меньше на них реагируют, к примеру, в период выборов или каких-то праздников."Мы всегда так торговали, но сейчас, видите, дисциплину "делают", – говорит она. – Вот уже три месяца, с февраля, мы так ходим, работаем. Альтернатива какая? Идти на рынок в самый конец? Платить там за место 800 лари в месяц?" – возмущается девушка.Рая объяснила, что всем известно – у цыган одежда по низкой цене. Поэтому продавать дешевую одежду и платить аренду не выгодно.На наш разговор подошла еще одна девушка, которая также носит одежду на руках. Она спросила у Раи что-то по-цыгански, видимо, кто я такая. Рая ответила, что я журналист.Забавно, что во время нашего разговора по сторонам больше оборачивалась я, боясь увидеть работников мэрии, будто это меня должны поймать за уличную торговлю.Однако девушки, несмотря на тяжелый труд, делали свою работу легко и непринужденно, будто находясь наготове в любой момент покинуть место. Они даже начинают шутить между собой, смеяться, хотя ситуация явно не из легких.В шутку они даже стали прикидывать, сколько зарабатывают эти работники мэрии, что ходят весь день."Мда, вот так. У них зарплата, а у нас то, что заработаем. Скажи, что мы просим встать хотя бы сзади аптеки, – говорит Рая, показывая место неподалеку. – Нас там даже не видно будет. Это ведь не центральная улица. Хотя бы для того, чтобы товар оставить там и не носить его туда-сюда", – говорит уже серьезнее девушка на прощанье.Уходя оттуда я снова увидела представителя службы безопасности. Он отходил от бабушки, торгующей цветами. Видимо, сделал ей замечание, что она торгует не там, где надо. Однако убирать цветы ее не стал, просто ушел."Когда у тебя сын родится, с меня красивые розы!" – прокричала она ему вслед.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

уличная торговля, грузия, аналитика, новости, общество, тбилиси, обзоры