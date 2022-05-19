https://sputnik-georgia.ru/20220519/liberty-bank-okazalsya-bez-alternativy--tender-po-vyboru-vydayuschego-pensii-banka-zavershen-266737870.html

Liberty Bank оказался без альтернативы – тендер по выбору выдающего пенсии банка завершен

Liberty Bank оказался без альтернативы – тендер по выбору выдающего пенсии банка завершен

У Liberty Bank самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T07:34+0400

2022-05-19T07:34+0400

2022-05-19T07:34+0400

liberty bank

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грузия

общество

старики в грузии, или жизнь после пенсии

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Единственным банком, принявшим участие в тендере на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам Грузии, стал Liberty Bank.Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Liberty Bank обслуживает более 1,7 миллиона клиентов.Таким образом у Агентства социального обслуживания не осталось альтернативы для выбора банка. По предварительным данным, официально банк объявят победителем уже в конце недели.Условия конкурсаОтбор банка происходил по двум критериям. Первый касался стоимости выдачи пенсий и социальной помощи, а второй – процентной ставки по кредитам для пенсионеров и получателей выплат от государства.Одно из главных условий тендера заключалось в том, чтобы максимальная годовая ставка по кредиту для этой категории граждан не превышала сумму индекса кредитной межбанковской ставки и 15 процентных пунктов.При этом, если от стоимости выплат государством будет зависеть 30% успеха банка, подавшего заявку, то от процентной ставки – 70%.Другими условиями участия в тендере стоимостью 105 миллионов лари было наличие банковской лицензии, филиалов или сервис-центров в каждом городе, регионе и районе Грузии к 1 января 2023 года, а также наличие банкоматов и мобильных сервис-центров, доступных в пяти километрах от сервис-центра района.Также по условиям банк был обязан открывать счета бенефициарам в течение двух дней после передачи данных, а перечислять деньги на третий банковский день после получения суммы от Агентства социального обслуживания. При этом деньги должны быть доступны как наличными, так и на картах.Кроме того, в условия тендера входят нулевые комиссионные при оплате коммунальных услуг пенсионерами или другими получателями выплат от государства и бесплатное обеспечение их банковскими картами.Проблемы кредитовПо последним данным, на конец первого квартала 2022 года почти 370 тысяч пенсионеров и социально незащищенных имели кредит в банке, говорится в отчетах Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы. Под кредитом подразумевается пенсия или соцпомощь, взятая вперед на несколько месяцев.На конец первого квартала 2022 года Liberty Bank выдал кредиты пенсионерам и соцнезащищенным в размере 341,7 миллиона лари под эффективную процентную ставку 35,4%. Под кредитом подразумевается пенсия или соцпомощь, взятая вперед на несколько месяцев.

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liberty bank, новости, экономика, грузия, общество, старики в грузии, или жизнь после пенсии