https://sputnik-georgia.ru/20220519/liberty-bank-okazalsya-bez-alternativy--tender-po-vyboru-vydayuschego-pensii-banka-zavershen-266737870.html
Liberty Bank оказался без альтернативы – тендер по выбору выдающего пенсии банка завершен
Liberty Bank оказался без альтернативы – тендер по выбору выдающего пенсии банка завершен
У Liberty Bank самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T07:34+0400
2022-05-19T07:34+0400
2022-05-19T07:34+0400
liberty bank
новости
экономика
грузия
общество
старики в грузии, или жизнь после пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/54/237275474_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7a27edeb96383e347220cafeb68d8678.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Единственным банком, принявшим участие в тендере на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам Грузии, стал Liberty Bank.Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Liberty Bank обслуживает более 1,7 миллиона клиентов.Таким образом у Агентства социального обслуживания не осталось альтернативы для выбора банка. По предварительным данным, официально банк объявят победителем уже в конце недели.Условия конкурсаОтбор банка происходил по двум критериям. Первый касался стоимости выдачи пенсий и социальной помощи, а второй – процентной ставки по кредитам для пенсионеров и получателей выплат от государства.Одно из главных условий тендера заключалось в том, чтобы максимальная годовая ставка по кредиту для этой категории граждан не превышала сумму индекса кредитной межбанковской ставки и 15 процентных пунктов.При этом, если от стоимости выплат государством будет зависеть 30% успеха банка, подавшего заявку, то от процентной ставки – 70%.Другими условиями участия в тендере стоимостью 105 миллионов лари было наличие банковской лицензии, филиалов или сервис-центров в каждом городе, регионе и районе Грузии к 1 января 2023 года, а также наличие банкоматов и мобильных сервис-центров, доступных в пяти километрах от сервис-центра района.Также по условиям банк был обязан открывать счета бенефициарам в течение двух дней после передачи данных, а перечислять деньги на третий банковский день после получения суммы от Агентства социального обслуживания. При этом деньги должны быть доступны как наличными, так и на картах.Кроме того, в условия тендера входят нулевые комиссионные при оплате коммунальных услуг пенсионерами или другими получателями выплат от государства и бесплатное обеспечение их банковскими картами.Проблемы кредитовПо последним данным, на конец первого квартала 2022 года почти 370 тысяч пенсионеров и социально незащищенных имели кредит в банке, говорится в отчетах Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы. Под кредитом подразумевается пенсия или соцпомощь, взятая вперед на несколько месяцев.На конец первого квартала 2022 года Liberty Bank выдал кредиты пенсионерам и соцнезащищенным в размере 341,7 миллиона лари под эффективную процентную ставку 35,4%. Под кредитом подразумевается пенсия или соцпомощь, взятая вперед на несколько месяцев.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/54/237275474_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_aecf3fcdb71bd6d73a68ccd5ab995e61.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
liberty bank, новости, экономика, грузия, общество, старики в грузии, или жизнь после пенсии
Liberty Bank оказался без альтернативы – тендер по выбору выдающего пенсии банка завершен
У Liberty Bank самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Единственным банком, принявшим участие в тендере на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам Грузии, стал Liberty Bank.
Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Liberty Bank обслуживает более 1,7 миллиона клиентов.
Таким образом у Агентства социального обслуживания не осталось альтернативы для выбора банка. По предварительным данным, официально банк объявят победителем уже в конце недели.
Условия конкурса
Отбор банка происходил по двум критериям. Первый касался стоимости выдачи пенсий и социальной помощи, а второй – процентной ставки по кредитам для пенсионеров и получателей выплат от государства.
Одно из главных условий тендера заключалось в том, чтобы максимальная годовая ставка по кредиту для этой категории граждан не превышала сумму индекса кредитной межбанковской ставки и 15 процентных пунктов.
При этом ставка не может быть повышена до окончательного покрытия кредитов. На сегодняшний день индекс кредитной межбанковской ставки составляет 10,6%, соответственно, годовая ставка по кредиту для этой категории граждан на данный момент не может превышать 26,6% (10,6% + 15%).
При этом, если от стоимости выплат государством будет зависеть 30% успеха банка, подавшего заявку, то от процентной ставки – 70%.
Другими условиями участия в тендере стоимостью 105 миллионов лари было наличие банковской лицензии, филиалов или сервис-центров в каждом городе, регионе и районе Грузии к 1 января 2023 года, а также наличие банкоматов и мобильных сервис-центров, доступных в пяти километрах от сервис-центра района.
Также по условиям банк был обязан открывать счета бенефициарам в течение двух дней после передачи данных, а перечислять деньги на третий банковский день после получения суммы от Агентства социального обслуживания. При этом деньги должны быть доступны как наличными, так и на картах.
Кроме того, в условия тендера входят нулевые комиссионные при оплате коммунальных услуг пенсионерами или другими получателями выплат от государства и бесплатное обеспечение их банковскими картами.
Проблемы кредитов
По последним данным, на конец первого квартала 2022 года почти 370 тысяч пенсионеров и социально незащищенных имели кредит в банке, говорится в отчетах Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы. Под кредитом подразумевается пенсия или соцпомощь, взятая вперед на несколько месяцев.
На конец первого квартала 2022 года Liberty Bank выдал кредиты пенсионерам и соцнезащищенным в размере 341,7 миллиона лари под эффективную процентную ставку 35,4%. Под кредитом подразумевается пенсия или соцпомощь, взятая вперед на несколько месяцев.