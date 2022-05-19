https://sputnik-georgia.ru/20220519/mediki-rasskazali-o-sostoyanii-grazhdan-gruzii-postradavshikh-v-dtp-v-turtsii-266745663.html

Медики рассказали о состоянии граждан Грузии, пострадавших в ДТП в Турции

Медики рассказали о состоянии граждан Грузии, пострадавших в ДТП в Турции

Большинство пострадавших идут на поправку, их навестила глава Минздрава Аджарии 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T10:46+0400

2022-05-19T10:46+0400

2022-05-19T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Состояние одного из граждан Грузии, пострадавших в результате ДТП в турецком городе Трабзон, тяжелое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Аджарии.ДТП с микроавтобусом, в котором находились граждане Грузии, произошло накануне. В результате аварии один человек погиб, еще пятеро получили различные травмы. Пострадавших уже навестила глава Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе.Что касается еще одного гражданина Грузии, который скончался в результате ДТП, то его тело уже доставлено на родину.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, нино нижарадзе, аджария, турция, авария