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Медики рассказали о состоянии граждан Грузии, пострадавших в ДТП в Турции
Медики рассказали о состоянии граждан Грузии, пострадавших в ДТП в Турции
Большинство пострадавших идут на поправку, их навестила глава Минздрава Аджарии 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T10:46+0400
2022-05-19T10:46+0400
2022-05-19T10:46+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Состояние одного из граждан Грузии, пострадавших в результате ДТП в турецком городе Трабзон, тяжелое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Аджарии.ДТП с микроавтобусом, в котором находились граждане Грузии, произошло накануне. В результате аварии один человек погиб, еще пятеро получили различные травмы. Пострадавших уже навестила глава Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе.Что касается еще одного гражданина Грузии, который скончался в результате ДТП, то его тело уже доставлено на родину.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, нино нижарадзе, аджария, турция, авария
Медики рассказали о состоянии граждан Грузии, пострадавших в ДТП в Турции
Большинство пострадавших идут на поправку, их навестила глава Минздрава Аджарии
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Состояние одного из граждан Грузии, пострадавших в результате ДТП в турецком городе Трабзон, тяжелое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Аджарии.
ДТП с микроавтобусом, в котором находились граждане Грузии, произошло накануне. В результате аварии один человек погиб, еще пятеро получили различные травмы. Пострадавших уже навестила глава Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе.
"Состояние одного пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Трое пациентов средней тяжести со множествами переломами и кровоподтеками продолжат лечение в клинике. Один человек, который пострадал не сильно, покинет клинику завтра", – заявила Нижарадзе.
Что касается еще одного гражданина Грузии, который скончался в результате ДТП, то его тело уже доставлено на родину.