https://sputnik-georgia.ru/20220519/minkult-gruzii-otrestavriruet-dom-muzey-elene-akhvelediani-266726147.html

Минкульт Грузии отреставрирует Дом-музей Элене Ахвеледиани

Минкульт Грузии отреставрирует Дом-музей Элене Ахвеледиани

Уже начат процесс описания и временной передачи экспонатов из музея в фонды 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T08:31+0400

2022-05-19T08:31+0400

2022-05-19T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи объявило о реставрации Дома-музея грузинской художницы Элене Ахвледиани в Тбилиси.В последний раз ремонт в Доме-музее Ахвледиани проводился в 2002 году. Однако 30 апреля этого года на крыше жилого дома, на втором этаже которого находится Дом-музей Элене Ахвледиани, произошел пожар.В настоящее время мэрия Тбилиси работает над устранением последствий пожара и восстановлением крыши.Что касается Дома-музея и помещения, где жила и работала художница, то реставрацию будет проводить министерство культуры с полным учетом аутентичности дома.На данный момент уже идет процесс описания, временной передачи экспонатов из музейного пространства в фонды. Рояль и другая тяжелая мебель, принадлежащая художнице, останутся на месте и будут должным образом упакованы на время ремонтных работ.Дом-музей Элене Ахвледиани был открыт 18 апреля 1976 года. В музее хранится более трех тысяч экспонатов, среди которых живописные и графические работы художника, театральные зарисовки, костюмы, книжная иллюстрация, фотографии, личный архив и коллекция предметов прикладного искусства, собранная художницей при жизни.Элене Ахвледиани часто устраивала тематические или персональные выставки, вечера с участием известных музыкантов, актеров, поэтов и художников.

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культура, новости, грузия, элене ахвледиани, тея цулукиани, тбилиси