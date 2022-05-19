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Наценка на топливо и конкуренция: что происходит на топливном рынке Грузии?

Наценка на топливо и конкуренция: что происходит на топливном рынке Грузии?

В начале месяца глава грузинского правительства поручил экономическому совету разобраться с причиной высоких цен на топливо 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T09:01+0400

2022-05-19T09:01+0400

2022-05-19T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Агентство конкуренции проверило состояние рынка импортируемого топлива и выяснило причину высоких цен на бензин в Грузии.В начале мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил экономическому совету разобраться с причиной высоких цен на топливо.Согласно данным Агентства, в период с января по апрель в Грузию было импортировано 385 678 тысяч литров бензина и дизеля 22 компаниями, при этом доля трех самых крупных компаний в импорте топлива составила 69%.Откуда в Грузию идет топливоТреть всего топлива в Грузию в январе-апреле 2022 года было импортировано из Румынии, 24,1% – из Болгарии. Россия оказалась лишь на третьем месте. Всего из этой страны было завезено 17,8% от общего объема бензина и дизеля.Общая картина доли стран-импортеров топлива в Грузию выглядят следующим образом:При этом 64,1% всего импортированного топлива бензин, из которого 38,4% – марка "регуляр", а 35,9% импортированного топлива составляет дизель.Как формируется ценаВ целом цена на топливо на бензоколонках формируется по сумме сразу нескольких факторов – таможенная цена, акциз, НДС, операционные затраты и наценка.Что касается наценки на топливо из Румынии, то она составила 0,16 лари за литр, а наценка на топливо из Болгарии – 0,2 лари за литр.По данным Агентства, таким образом при разной себестоимости импортируемое из всех трех стран топливо продается по идентичной цене.Что ждать от цен?Агентство конкуренции отмечает, что в мае на международных рынках фиксируется тенденция роста цен на нефть и топливо, и практически цены приблизились к пику, зафиксированному в марте.Однако национальная валюта укрепляется, что, по прогнозу Агентства, может сбалансировать растущие цены.

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экономика, грузия, новости, обзоры