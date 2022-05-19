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Новая жизнь парков Тбилиси: как в столице развивают рекреационные зоны – видео
Новая жизнь парков Тбилиси: как в столице развивают рекреационные зоны – видео
Отремонтированные парки и скверы, новые рекреационные зоны – смотрите в видео Sputnik Грузия, как развивается Тбилиси. За последние несколько лет в столице... 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T10:25+0400
2022-05-19T10:25+0400
2022-05-19T10:40+0400
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Мэр Тбилиси Каха Каладзе стремится сделать столицу одной из самых зеленых в Европе – об этом он говорит почти на каждом заседании городского правительства. Как он идет к цели – смотрите в специальном репортаже Sputnik Грузия.Отремонтированные парки и скверы, новые рекреационные зоны – вот как Каладзе собирается исполнять задуманное. Много парков уже восстановлены, но жители настаивают, что зеленых пространств нужно больше.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, грузия, тбилиси, видео-новости из грузии, парк "мзиури", парк ваке, видео
Новая жизнь парков Тбилиси: как в столице развивают рекреационные зоны – видео
10:25 19.05.2022 (обновлено: 10:40 19.05.2022)
Отремонтированные парки и скверы, новые рекреационные зоны – смотрите в видео Sputnik Грузия, как развивается Тбилиси. За последние несколько лет в столице Грузии восстановлено множество крупных и мелких парков
Мэр Тбилиси Каха Каладзе стремится сделать столицу одной из самых зеленых в Европе – об этом он говорит почти на каждом заседании городского правительства. Как он идет к цели – смотрите в специальном репортаже Sputnik Грузия
.
Отремонтированные парки и скверы, новые рекреационные зоны – вот как Каладзе собирается исполнять задуманное. Много парков уже восстановлены, но жители настаивают, что зеленых пространств нужно больше.