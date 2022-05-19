https://sputnik-georgia.ru/20220519/novaya-zhizn-parkov-tbilisi-kak-v-stolitse-razvivayut-rekreatsionnye-zony---video-266745532.html

Новая жизнь парков Тбилиси: как в столице развивают рекреационные зоны – видео

Новая жизнь парков Тбилиси: как в столице развивают рекреационные зоны – видео

Отремонтированные парки и скверы, новые рекреационные зоны – смотрите в видео Sputnik Грузия, как развивается Тбилиси. За последние несколько лет в столице... 19.05.2022, Sputnik Грузия

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе стремится сделать столицу одной из самых зеленых в Европе – об этом он говорит почти на каждом заседании городского правительства. Как он идет к цели – смотрите в специальном репортаже Sputnik Грузия.Отремонтированные парки и скверы, новые рекреационные зоны – вот как Каладзе собирается исполнять задуманное. Много парков уже восстановлены, но жители настаивают, что зеленых пространств нужно больше.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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