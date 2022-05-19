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https://sputnik-georgia.ru/20220519/podacha-elektroenergii-chasti-tbilisi-19-maya-budet-vremenno-ogranichena-266727502.html
Подача электроэнергии части Тбилиси 19 мая будет временно ограничена
Подача электроэнергии части Тбилиси 19 мая будет временно ограничена
"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T08:01+0400
2022-05-19T08:01+0400
теласи
компания "теласи"
грузия
новости
общество
тбилиси
электроэнергия
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Подача электроэнергии части Тбилиси в связи с проведением различных работ 19 мая будет временно ограничена, сообщают в компании "Теласи".В частности, в Исанском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Вазисубани (частично), I, II, IIа, III микрорайонов Вазисубани (частично), I, II кварталов III микрорайона Вазисубани (частично), I квартала IV микрорайона Вазисубани, ул. Симона и Тины Каухчишвили, Тамар Гваладзе, Георгия Деканозишвили, Зураба Патаридзе, Джумбера Лежава и Цкалсадени.Электроснабжение не будет подаваться с 11:00 до 13:00 часов жителям ул. Абрамишвили (частично).В районе Надзаладеви в связи с проведением неотложных работ с 10:30 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Гудамакари, Хорнабуджи и Тианетской.В Самгорском районе в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 часов ограничения коснутся жителей Верхнего плато Варкетили-3 (частично), ул. Романоза Хомлели и Триалетской.Света в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 13:00 часов не будет у населения ул. Григола Лорткипанидзе, Кикикской, Энукидзе, Полиции и Петре Сургуладзе.В Глдани в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 13:00 часов ограничения коснутся жителей IIIа, IV, V микрорайонов Глданского массива (частично).В Сабурталинском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Пекина (частично), села Дигоми (частично), ул. Четырех тысяч Месхов, Мицкевича, Цагарели, Гамрекели и Сулхана Цинцадзе.В Дидубийском районе в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей аллеи Агмашенебели (частично), Военного шоссе, ул. Люблянской, Бохуа, Чиаурели и Гиоргия Тереверко.Что касается района Чугурети, там с 11:00 до 12:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Царицы Тамар (частично), ул. Абастуманской и Тевдоре Мгвдели."Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, тбилиси, электроэнергия

Подача электроэнергии части Тбилиси 19 мая будет временно ограничена

08:01 19.05.2022
© Pixabay / 5239640Светильник в комнате
Светильник в комнате - Sputnik Грузия, 1920, 19.05.2022
© Pixabay / 5239640
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"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Подача электроэнергии части Тбилиси в связи с проведением различных работ 19 мая будет временно ограничена, сообщают в компании "Теласи".
В частности, в Исанском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Вазисубани (частично), I, II, IIа, III микрорайонов Вазисубани (частично), I, II кварталов III микрорайона Вазисубани (частично), I квартала IV микрорайона Вазисубани, ул. Симона и Тины Каухчишвили, Тамар Гваладзе, Георгия Деканозишвили, Зураба Патаридзе, Джумбера Лежава и Цкалсадени.
Электроснабжение не будет подаваться с 11:00 до 13:00 часов жителям ул. Абрамишвили (частично).
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В районе Надзаладеви в связи с проведением неотложных работ с 10:30 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Гудамакари, Хорнабуджи и Тианетской.
В Самгорском районе в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 часов ограничения коснутся жителей Верхнего плато Варкетили-3 (частично), ул. Романоза Хомлели и Триалетской.
Света в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 13:00 часов не будет у населения ул. Григола Лорткипанидзе, Кикикской, Энукидзе, Полиции и Петре Сургуладзе.
В Глдани в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 13:00 часов ограничения коснутся жителей IIIа, IV, V микрорайонов Глданского массива (частично).
© photo: Sputnik / StringerЖилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии
Жилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.05.2022
Жилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В Сабурталинском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Пекина (частично), села Дигоми (частично), ул. Четырех тысяч Месхов, Мицкевича, Цагарели, Гамрекели и Сулхана Цинцадзе.
В Дидубийском районе в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей аллеи Агмашенебели (частично), Военного шоссе, ул. Люблянской, Бохуа, Чиаурели и Гиоргия Тереверко.
Что касается района Чугурети, там с 11:00 до 12:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Царицы Тамар (частично), ул. Абастуманской и Тевдоре Мгвдели.
"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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