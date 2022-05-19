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Посол РФ в США пояснил, с чем связан глобальный продовольственный кризис

Посол РФ в США пояснил, с чем связан глобальный продовольственный кризис

США и их союзники заявляют, что в дефиците продуктов питания и росте цен на них якобы виновата Россия 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T11:49+0400

2022-05-19T11:49+0400

2022-05-19T11:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов оценил заявления стран Запада о том, что вводимые ими санкции против РФ не имеют отношения к глобальному продовольственному кризису, как "лукавство". Слова дипломата приводятся в Telegram-канале дипмиссии.Америка и их союзники заявляют, что в дефиците продуктов питания и росте цен на них якобы виновата Россия."Заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, — лукавство. На ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах", — подчеркнул Антонов.Антонов подчеркнул, что Россия остается приверженной своим обязательствам по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров.Накануне по инициативе США в ООН шло обсуждение продовольственной безопасности на фоне ситуации на Украине, в котором приняли участие госсекретарь Энтони Блинкен и генсекретарь организации Антониу Гутерреш.Дипломат отметил, что продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали "неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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