https://sputnik-georgia.ru/20220519/predlozhenie-ids-borjomi-o-peredache-doli-aktsiy-pravitelstvu-gruzii-izuchayut-v-minekonomiki-266757689.html

Власти Грузии изучают предложение IDS Borjomi о передаче им доли компании

Власти Грузии изучают предложение IDS Borjomi о передаче им доли компании

Если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится, пообещали в компании 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T15:20+0400

2022-05-19T15:20+0400

2022-05-19T15:57+0400

"боржоми"

грузия

экономика

новости

министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Минэкономики Грузии приступило к изучению предложения компании IDS Borjomi International о передаче правительству доли акций, сообщает Первый канал со ссылкой на ведомство.IDS Borjomi Georgia 19 мая от имени компании, владеющей DS Borjomi International, опубликовала заявление о готовности безвозмездно передать часть доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.Министерство пообещало обнародовать другие детали, как только будет готово заключение.В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 49 человек. Встреча с руководством так и не состоялась.С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва).Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

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"боржоми", грузия, экономика, новости, министерство экономики и устойчивого развития грузии