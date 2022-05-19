https://sputnik-georgia.ru/20220519/premer-azerbaydzhana-podderzhal-gruzinskikh-predprinimateley-na-vystavke-v-baku-266760917.html

Премьер Азербайджана поддержал грузинских предпринимателей на выставке в Баку

Премьер Азербайджана поддержал грузинских предпринимателей на выставке в Баку

Премьер-министр подчеркнул важность долгосрочных дружественных отношений между Грузией и Азербайджаном 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T18:13+0400

2022-05-19T18:13+0400

2022-05-19T18:13+0400

грузия

экономика

новости

аджария

азербайджан

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/13/266760821_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6293cf97fe41f697a673533860603c8e.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Грузинские предприниматели принимают участие в международной агропромышленной выставке CASPIAN AGRO в Баку, сообщается на сайте правительства Аджарии.CASPIAN AGRO — одна из крупнейших международных выставок Кавказского региона, в которой принимают участие многие страны мира. Основные направления выставки: сельскохозяйственная продукция, сельскохозяйственная техника, инновационные технологии, животноводство и птицеводство, корма для животных, садоводство, производство и переработка фруктов и овощей.В трехдневной выставке Грузия представлена отдельным стендом. В открытии выставки приняли участие первый замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Георгий Ханишвили и министр сельского хозяйства Аджарии Георгий Сурманидзе.По словам министра сельского хозяйства Аджарии, такие масштабные выставки помогают продвигать продукцию грузинских предпринимателей.Стенд Грузии осмотрел премьер-министр Азербайджана Али Асадов, который пожелал успехов грузинским предпринимателям и подчеркнул важность долгосрочных дружественных отношений между Грузией и Азербайджаном.Ежегодно выставку CASPIAN AGRO посещают более 12 тысяч человек. В этом году в выставке принимают участие 24 страны и около 450 местных и международных компаний, работающих в агропромышленном комплексе. Выставка завершится 20 мая.

аджария

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, аджария, азербайджан, сельское хозяйство