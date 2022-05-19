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Премьер Азербайджана поддержал грузинских предпринимателей на выставке в Баку
Премьер Азербайджана поддержал грузинских предпринимателей на выставке в Баку
Премьер-министр подчеркнул важность долгосрочных дружественных отношений между Грузией и Азербайджаном 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T18:13+0400
2022-05-19T18:13+0400
2022-05-19T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Грузинские предприниматели принимают участие в международной агропромышленной выставке CASPIAN AGRO в Баку, сообщается на сайте правительства Аджарии.CASPIAN AGRO — одна из крупнейших международных выставок Кавказского региона, в которой принимают участие многие страны мира. Основные направления выставки: сельскохозяйственная продукция, сельскохозяйственная техника, инновационные технологии, животноводство и птицеводство, корма для животных, садоводство, производство и переработка фруктов и овощей.В трехдневной выставке Грузия представлена отдельным стендом. В открытии выставки приняли участие первый замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Георгий Ханишвили и министр сельского хозяйства Аджарии Георгий Сурманидзе.По словам министра сельского хозяйства Аджарии, такие масштабные выставки помогают продвигать продукцию грузинских предпринимателей.Стенд Грузии осмотрел премьер-министр Азербайджана Али Асадов, который пожелал успехов грузинским предпринимателям и подчеркнул важность долгосрочных дружественных отношений между Грузией и Азербайджаном.Ежегодно выставку CASPIAN AGRO посещают более 12 тысяч человек. В этом году в выставке принимают участие 24 страны и около 450 местных и международных компаний, работающих в агропромышленном комплексе. Выставка завершится 20 мая.
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грузия, экономика, новости, аджария, азербайджан, сельское хозяйство
Премьер Азербайджана поддержал грузинских предпринимателей на выставке в Баку
Премьер-министр подчеркнул важность долгосрочных дружественных отношений между Грузией и Азербайджаном
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Грузинские предприниматели принимают участие в международной агропромышленной выставке CASPIAN AGRO в Баку, сообщается на сайте правительства Аджарии.
CASPIAN AGRO — одна из крупнейших международных выставок Кавказского региона, в которой принимают участие многие страны мира. Основные направления выставки: сельскохозяйственная продукция, сельскохозяйственная техника, инновационные технологии, животноводство и птицеводство, корма для животных, садоводство, производство и переработка фруктов и овощей.
В трехдневной выставке Грузия представлена отдельным стендом. В открытии выставки приняли участие первый замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Георгий Ханишвили и министр сельского хозяйства Аджарии Георгий Сурманидзе.
"Азербайджан уже много лет является нашим торговым партнером. У наших министерств очень хорошие отношения на центральном уровне. У нас состоялись очень интересные встречи в рамках выставки, что в будущем позволит нашей стране более активно быть представленной на азербайджанском рынке", - сказал Сурманидзе.
По словам министра сельского хозяйства Аджарии, такие масштабные выставки помогают продвигать продукцию грузинских предпринимателей.
Стенд Грузии осмотрел премьер-министр Азербайджана Али Асадов, который пожелал успехов грузинским предпринимателям и подчеркнул важность долгосрочных дружественных отношений между Грузией и Азербайджаном.
Ежегодно выставку CASPIAN AGRO посещают более 12 тысяч человек. В этом году в выставке принимают участие 24 страны и около 450 местных и международных компаний, работающих в агропромышленном комплексе. Выставка завершится 20 мая.