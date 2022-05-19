https://sputnik-georgia.ru/20220519/prokurory-gruzii-smogut-obzhalovat-otsenki-svoey-pereattestatsii-266767948.html

Прокуроры Грузии смогут обжаловать оценки своей переаттестации

Прокуроры Грузии смогут обжаловать оценки своей переаттестации

При переаттестации оценивается как деятельность конкретного прокурора или следователя, так и их нагрузка 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T21:34+0400

2022-05-19T21:34+0400

2022-05-19T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Прокуроры и следователи прокуратуры смогут обжаловать свои оценки переаттестации в специальном Совете претензий, созданном в Генпрокуратуре Грузии.Приказ о создании совета подписал Генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе 18 мая этого года.Совет по претензиям является совещательным органом при Генпрокуроре Грузии для способствования принятию быстрых и эффективных решений.При переаттестации оценивается как деятельность конкретного прокурора или следователя, так и их нагрузка, навыки ведения документации, качество расследования, прохождение тренингов, участие в активностях прокуратуры, поощрения и нарушения.Жалобы на оценки переаттестации, от которых зависит в том числе повышение в ранге или в должности, прокуроры и следователи смогут подавать в письменной форме, и после Совет по претензиям на заседании будет рассматривать каждую жалобу и принимать решение.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, генеральная прокуратура грузии