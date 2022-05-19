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Регистрация в детские сады Тбилиси начнется с 3 июня
Регистрация в детские сады Тбилиси начнется с 3 июня
Регистрация пройдет в два этапа на сайте агентства www.kids.org.ge 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T14:04+0400
2022-05-19T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Регистрация в детские сады Тбилиси на 2022-2023 учебно-воспитательный год начнется 3 июня, сообщила глава Агентства управления детскими садами столицы Кахабер Гванцеладзе на брифинге в четверг.Регистрация пройдет в два этапа на сайте агентства www.kids.org.ge. В детских садах Тбилиси около 16 тысяч вакантных мест и зарегистрироваться смогут дети, которым до 30 сентября включительно исполнится два года.Первый этап регистрации начнется с 10:00 утра 3 июня и продлится до 10 июня.На данном этапе регистрацию смогут пройти: дети из социально незащищенных семей; воспитанники детских домов филиалов государственного агентства опеки; дети со специальными образовательными потребностями; дети, чьи брат или сестра уже ходят в садик; дети лиц со статусом одинокого или многодетного родителя (более четырех детей), а также дети военнослужащих.Условия регистрации отличаются для детей со специальными образовательными нуждами и детей военных. В первом случае родители должны отправить на электронную почту skolamdeliregistracia2023@gmail.com справку о рождении ребенка, справки о здоровье – форму 100 и форму 50. Там же необходимо указать номер детского сада, в который родители хотят определить ребенка, а также контактные данные.Родителям, находящимся на военной службе, помимо стандартных данных на эту же почту следует отправить справку о рождении ребенка, копию своего удостоверения личности и справку из Минобороны.Второй этап регистрации начнется 10 июня с 10:00 по тбилисскому времени. Можно будет регистрировать всех детей, которые не относятся к группам первого этапа.Регистрация продлится до тех пор, пока не будут заполнены места. Те родители, которые не смогут зарегистрировать ребенка в желаемый детский сад, смогут с 13 июня представить заявление о желании попасть в резервный список.В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в столичных детских садах регистрируются около 62 тысячи детей.Упрощенным правилом регистрации в детских садах Тбилиси будут пользоваться дети из Украины, с соответствующей документацией они должны обратиться в детский сад или же в Агентство управления детскими садами столицы.
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грузия, новости, общество, тбилиси, украина, детский сад
Регистрация в детские сады Тбилиси начнется с 3 июня
14:04 19.05.2022 (обновлено: 14:06 19.05.2022)
Регистрация пройдет в два этапа на сайте агентства www.kids.org.ge
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Регистрация в детские сады Тбилиси на 2022-2023 учебно-воспитательный год начнется 3 июня, сообщила глава Агентства управления детскими садами столицы Кахабер Гванцеладзе на брифинге в четверг.
Регистрация пройдет в два этапа на сайте агентства www.kids.org.ge. В детских садах Тбилиси около 16 тысяч вакантных мест и зарегистрироваться смогут дети, которым до 30 сентября включительно исполнится два года.
Первый этап регистрации начнется с 10:00 утра 3 июня и продлится до 10 июня.
На данном этапе регистрацию смогут пройти: дети из социально незащищенных семей; воспитанники детских домов филиалов государственного агентства опеки; дети со специальными образовательными потребностями; дети, чьи брат или сестра уже ходят в садик; дети лиц со статусом одинокого или многодетного родителя (более четырех детей), а также дети военнослужащих.
Условия регистрации отличаются для детей со специальными образовательными нуждами и детей военных. В первом случае родители должны отправить на электронную почту skolamdeliregistracia2023@gmail.com справку о рождении ребенка, справки о здоровье – форму 100 и форму 50. Там же необходимо указать номер детского сада, в который родители хотят определить ребенка, а также контактные данные.
Родителям, находящимся на военной службе, помимо стандартных данных на эту же почту следует отправить справку о рождении ребенка, копию своего удостоверения личности и справку из Минобороны.
Второй этап регистрации начнется 10 июня с 10:00 по тбилисскому времени. Можно будет регистрировать всех детей, которые не относятся к группам первого этапа.
Регистрация продлится до тех пор, пока не будут заполнены места. Те родители, которые не смогут зарегистрировать ребенка в желаемый детский сад, смогут с 13 июня представить заявление о желании попасть в резервный список.
В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в столичных детских садах регистрируются около 62 тысячи детей.
Упрощенным правилом регистрации в детских садах Тбилиси будут пользоваться дети из Украины, с соответствующей документацией они должны обратиться в детский сад или же в Агентство управления детскими садами столицы.