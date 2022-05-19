https://sputnik-georgia.ru/20220519/reysy-iz-tel-aviva-ne-smog-prizemlitsya-v-batumi-266758465.html

Самолеты из Тель-Авива не смогли приземлиться в Батуми

Самолеты из Тель-Авива не смогли приземлиться в Батуми

Самолеты пришлось сажать в других крупных городах Грузии 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T15:48+0400

2022-05-19T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Сильный туман помешал самолетам, следовавшим из Тель-Авива, приземлиться в Батумском международном аэропорту, сообщили Sputnik Грузия в администрации аэропорта.Самолет Israir Airlines сел в Тбилисском международном аэропорту, а самолет авиакомпании Arkia Israeli Airlines - в Кутаисском международном аэропорту.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, аэропорт батуми