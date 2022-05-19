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Самолеты из Тель-Авива не смогли приземлиться в Батуми
Самолеты из Тель-Авива не смогли приземлиться в Батуми
Самолеты пришлось сажать в других крупных городах Грузии 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T15:48+0400
2022-05-19T15:48+0400
2022-05-19T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Сильный туман помешал самолетам, следовавшим из Тель-Авива, приземлиться в Батумском международном аэропорту, сообщили Sputnik Грузия в администрации аэропорта.Самолет Israir Airlines сел в Тбилисском международном аэропорту, а самолет авиакомпании Arkia Israeli Airlines - в Кутаисском международном аэропорту.
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грузия, новости, происшествия, аэропорт батуми
Самолеты из Тель-Авива не смогли приземлиться в Батуми
15:48 19.05.2022 (обновлено: 16:06 19.05.2022)
Самолеты пришлось сажать в других крупных городах Грузии
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Сильный туман помешал самолетам, следовавшим из Тель-Авива, приземлиться в Батумском международном аэропорту, сообщили Sputnik Грузия в администрации аэропорта.
"Сегодня было два рейса из Тель-Авива. Оба не смогли приземлиться в Батуми", – сказал собеседник агентства.
Самолет Israir Airlines сел в Тбилисском международном аэропорту, а самолет авиакомпании Arkia Israeli Airlines - в Кутаисском международном аэропорту.