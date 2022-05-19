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Россия будет работать над возобновлением прямого авиасообщения с Грузией – Карасин
Россия будет работать над возобновлением прямого авиасообщения с Грузией – Карасин
Российские власти не могли работать в этом направлении из-за пандемии коронавируса, отметил Карасин 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T13:45+0400
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ТБИЛИСИ, 19 май – Sputnik. Россия будет работать над возобновлением прямого авиасообщения с Грузией, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, отметив, что ранее этому мешала пандемия коронавируса.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.Карасин отметил, что до пандемии стороны были предельно близки к тому, чтобы возобновить авиасообщение. "К сожалению, события ковидного характера помешали этому. Будем надеяться, что сейчас обстановка нормализуется", – добавил он.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.
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Россия будет работать над возобновлением прямого авиасообщения с Грузией – Карасин
13:45 19.05.2022 (обновлено: 14:00 19.05.2022)
Российские власти не могли работать в этом направлении из-за пандемии коронавируса, отметил Карасин
ТБИЛИСИ, 19 май – Sputnik. Россия будет работать над возобновлением прямого авиасообщения с Грузией, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, отметив, что ранее этому мешала пандемия коронавируса.
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
"Будем надеяться, будем работать в этом направлении (восстановления полетов между Грузией и РФ – ред.)", – сказал Карасин в беседе с ТАСС в кулуарах XIII Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022".
Карасин отметил, что до пандемии стороны были предельно близки к тому, чтобы возобновить авиасообщение.
"К сожалению, события ковидного характера помешали этому. Будем надеяться, что сейчас обстановка нормализуется", – добавил он.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.