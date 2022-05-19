https://sputnik-georgia.ru/20220519/shakhmaty-v-gruzii-stanut-obyazatelnym-predmetom-s-pervogo-klassa-266756670.html
Шахматы в Грузии станут обязательным предметом с первого класса
Шахматы в Грузии станут обязательным предметом с первого класса
Инициатива направлена на развитие аналитического, логического и критического мышления 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T15:34+0400
2022-05-19T15:34+0400
2022-05-19T15:34+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Ученики школ страны по инициативе министра образования и науки Грузии Михаила Чхенкели с первого класса будут учить в качестве обязательного предмета шахматы, сообщает пресс-служба ведомства.Данная инициатива направлена на развитие аналитического, логического и критического мышления, а также на приобретение навыков, направленных на умение практически решать проблемы.Шахматы в качестве обязательного предмета появятся в школах Грузии с сентября 2022 года. До этого идут активные подготовительные работы с Национальной федерацией шахмат страны. Учителя проходят соответствующие тренинги, готовятся учебные ресурсы.Шахматы улучшают среди детей много навыков, в том числе: внимание, концентрацию, память, анализ, логику, принятие решения, ориентацию в пространстве и многое другое, а это прямо относится к математике, отмечают в ведомстве.В Минобразования подчеркнули, что обучение шахматам в школах предусмотрено декларацией ЕС от 2012 года.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
минобороны грузии, грузия, новости, общество, спорт, шахматы, михаил чхенкели
Шахматы в Грузии станут обязательным предметом с первого класса
Инициатива направлена на развитие аналитического, логического и критического мышления
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Ученики школ страны по инициативе министра образования и науки Грузии Михаила Чхенкели с первого класса будут учить в качестве обязательного предмета шахматы, сообщает пресс-служба ведомства.
Данная инициатива направлена на развитие аналитического, логического и критического мышления, а также на приобретение навыков, направленных на умение практически решать проблемы.
Шахматы в качестве обязательного предмета появятся в школах Грузии с сентября 2022 года. До этого идут активные подготовительные работы с Национальной федерацией шахмат страны. Учителя проходят соответствующие тренинги, готовятся учебные ресурсы.
Шахматы улучшают среди детей много навыков, в том числе: внимание, концентрацию, память, анализ, логику, принятие решения, ориентацию в пространстве и многое другое, а это прямо относится к математике, отмечают в ведомстве.
В Минобразования подчеркнули, что обучение шахматам в школах предусмотрено декларацией ЕС от 2012 года.