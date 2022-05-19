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Таможня Грузии перешла на особый режим работы

Таможня Грузии перешла на особый режим работы

Таможенные процедуры осуществляются беспрепятственно в 24-часовом режиме на всех пунктах на границе Грузии 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Таможенная служба вынуждена увеличить число офицеров на пропускных пунктах на границах Грузии из-за большого скопления грузов, говорится в сообщении Службы доходов Грузии.Импортеры в четверг заявили, что на границах Грузии возникла проблема с завозом грузов.По данным Службы, движение грузов через границу осуществляется в порядке очереди, так как на территории соседних стран идет обновление инфраструктуры и внедрение электронной системы, что осложняет выезд автомобилей из Грузии.Грузия находится на постоянной связи с ведомствами в Турции, Азербайджане и Армении.В настоящее время время Турция проводит работы на пропускном пункте Вале на границе с Грузией, в связи с чем пропуск грузов на этом участке временно приостановлен. Кроме того, на российском ТПП "Верхний Ларс" ведутся работы по расширению пункта пропуска.ТПП Вале является одним из трех пунктов пропуска на грузино-турецкой границе, а "Верхний Ларс" - единственная точка перехода границы между Россией и Грузией.

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