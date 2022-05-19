https://sputnik-georgia.ru/20220519/tamozhnya-gruzii-pereshla-na-osobyy-rezhim-raboty-266760575.html
Таможня Грузии перешла на особый режим работы
Таможня Грузии перешла на особый режим работы
Таможенные процедуры осуществляются беспрепятственно в 24-часовом режиме на всех пунктах на границе Грузии 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T17:07+0400
2022-05-19T17:07+0400
2022-05-19T17:37+0400
грузия
новости
турция
азербайджан
армения
таможня
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259899879_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_7ed2e93a5984218076b8266ec9bd0b60.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Таможенная служба вынуждена увеличить число офицеров на пропускных пунктах на границах Грузии из-за большого скопления грузов, говорится в сообщении Службы доходов Грузии.Импортеры в четверг заявили, что на границах Грузии возникла проблема с завозом грузов.По данным Службы, движение грузов через границу осуществляется в порядке очереди, так как на территории соседних стран идет обновление инфраструктуры и внедрение электронной системы, что осложняет выезд автомобилей из Грузии.Грузия находится на постоянной связи с ведомствами в Турции, Азербайджане и Армении.В настоящее время время Турция проводит работы на пропускном пункте Вале на границе с Грузией, в связи с чем пропуск грузов на этом участке временно приостановлен. Кроме того, на российском ТПП "Верхний Ларс" ведутся работы по расширению пункта пропуска.ТПП Вале является одним из трех пунктов пропуска на грузино-турецкой границе, а "Верхний Ларс" - единственная точка перехода границы между Россией и Грузией.
турция
азербайджан
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259899879_0:135:1641:1366_1920x0_80_0_0_6d9afed90b2399972be1b1ecf017bc2d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, турция, азербайджан, армения, таможня, экономика
Таможня Грузии перешла на особый режим работы
17:07 19.05.2022 (обновлено: 17:37 19.05.2022)
Таможенные процедуры осуществляются беспрепятственно в 24-часовом режиме на всех пунктах на границе Грузии
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Таможенная служба вынуждена увеличить число офицеров на пропускных пунктах на границах Грузии из-за большого скопления грузов, говорится в сообщении Службы доходов Грузии.
Импортеры в четверг заявили, что на границах Грузии возникла проблема с завозом грузов.
"Из-за выросшего в регионе транспортного потока грузов все таможенные пропускные пункты перешли на особый режим работы. Для того, чтобы таможенные процедуры осуществлялись беспрепятственно в 24 часовом режиме, на всех пунктах в масштабе Грузии увеличено число офицеров", - говорится в заявлении.
По данным Службы, движение грузов через границу осуществляется в порядке очереди, так как на территории соседних стран идет обновление инфраструктуры и внедрение электронной системы, что осложняет выезд автомобилей из Грузии.
Грузия находится на постоянной связи с ведомствами в Турции, Азербайджане и Армении.
В настоящее время время Турция проводит работы на пропускном пункте Вале на границе с Грузией, в связи с чем пропуск грузов на этом участке временно приостановлен. Кроме того, на российском ТПП "Верхний Ларс" ведутся работы по расширению пункта пропуска.
ТПП Вале является одним из трех пунктов пропуска на грузино-турецкой границе, а "Верхний Ларс" - единственная точка перехода границы между Россией и Грузией.