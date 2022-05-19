https://sputnik-georgia.ru/20220519/tom-kruz-udostoen-zolotoy-palmovoy-vetvi-v-kannakh-266758225.html
Том Круз удостоен "Золотой пальмовой ветви" в Каннах
Том Круз удостоен "Золотой пальмовой ветви" в Каннах
В последний раз Круз принимал участие в Каннском кинофестивале аж 30 лет назад 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T18:34+0400
2022-05-19T18:34+0400
2022-05-19T18:34+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
том круз
канны
новости
в мире
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23698/05/236980514_0:0:3335:1876_1920x0_80_0_0_d7b7942a978b43ce5ea4f1bdbfb94b0e.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Знаменитый американский киноактер и режиссер Том Круз удостоен почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, говорится в Twitter-аккаунте смотра.Престижную награду он получил перед показом фильма "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, которая является сиквелом ленты 1986 года "Лучший стрелок". В этом фильме 59-летний Круз играет роль лейтенанта Пита Митчелла, летчика-асса. События в продолжении происходят через 36 лет после финала оригинала. Но теперь герой Круза работает инструктором и обучает летному делу молодежь. Один из учеников — сын его погибшего товарища.Примечательно, что в последний раз Том Круз принимал участие в Каннском кинофестивале аж 30 лет назад.За историю Канн в разные годы почетную "Золотой пальмовой ветви" за выдающиеся заслуги в кинематографе получали такие легендарные артисты, как Джоди Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон и другие.Том Круз прославился благодаря киноролям в картинах "Человек дождя", "Лучший стрелок", "Интервью с вампиром" и франшизе "Миссия невыполнима". Круз - трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трехкратный номинант на "Оскар".
канны
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23698/05/236980514_105:0:3297:2394_1920x0_80_0_0_bd53ae677907389945e981e5db923b4f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
том круз, канны, новости, в мире, шоу-бизнес
Том Круз удостоен "Золотой пальмовой ветви" в Каннах
В последний раз Круз принимал участие в Каннском кинофестивале аж 30 лет назад
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Знаменитый американский киноактер и режиссер Том Круз удостоен почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, говорится в Twitter-аккаунте смотра.
Престижную награду он получил перед показом фильма "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, которая является сиквелом ленты 1986 года "Лучший стрелок".
В этом фильме 59-летний Круз играет роль лейтенанта Пита Митчелла, летчика-асса. События в продолжении происходят через 36 лет после финала оригинала. Но теперь герой Круза работает инструктором и обучает летному делу молодежь. Один из учеников — сын его погибшего товарища.
Примечательно, что в последний раз Том Круз принимал участие в Каннском кинофестивале аж 30 лет назад.
За историю Канн в разные годы почетную "Золотой пальмовой ветви" за выдающиеся заслуги в кинематографе получали такие легендарные артисты, как Джоди Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон и другие.
Том Круз прославился благодаря киноролям в картинах "Человек дождя", "Лучший стрелок", "Интервью с вампиром" и франшизе "Миссия невыполнима". Круз - трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трехкратный номинант на "Оскар".