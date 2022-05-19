https://sputnik-georgia.ru/20220519/tom-kruz-udostoen-zolotoy-palmovoy-vetvi-v-kannakh-266758225.html

Том Круз удостоен "Золотой пальмовой ветви" в Каннах

Том Круз удостоен "Золотой пальмовой ветви" в Каннах

В последний раз Круз принимал участие в Каннском кинофестивале аж 30 лет назад 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T18:34+0400

2022-05-19T18:34+0400

2022-05-19T18:34+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

том круз

канны

новости

в мире

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23698/05/236980514_0:0:3335:1876_1920x0_80_0_0_d7b7942a978b43ce5ea4f1bdbfb94b0e.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Знаменитый американский киноактер и режиссер Том Круз удостоен почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, говорится в Twitter-аккаунте смотра.Престижную награду он получил перед показом фильма "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, которая является сиквелом ленты 1986 года "Лучший стрелок". В этом фильме 59-летний Круз играет роль лейтенанта Пита Митчелла, летчика-асса. События в продолжении происходят через 36 лет после финала оригинала. Но теперь герой Круза работает инструктором и обучает летному делу молодежь. Один из учеников — сын его погибшего товарища.Примечательно, что в последний раз Том Круз принимал участие в Каннском кинофестивале аж 30 лет назад.За историю Канн в разные годы почетную "Золотой пальмовой ветви" за выдающиеся заслуги в кинематографе получали такие легендарные артисты, как Джоди Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон и другие.Том Круз прославился благодаря киноролям в картинах "Человек дождя", "Лучший стрелок", "Интервью с вампиром" и франшизе "Миссия невыполнима". Круз - трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трехкратный номинант на "Оскар".

канны

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

том круз, канны, новости, в мире, шоу-бизнес