https://sputnik-georgia.ru/20220519/u-kliniki-gde-obsleduyut-saakashvili-sobralis-ego-storonniki-na-aktsiyu-protesta-266750573.html

У клиники, где обследуют Саакашвили, собрались его сторонники на акцию протеста

У клиники, где обследуют Саакашвили, собрались его сторонники на акцию протеста

Собравшиеся у "Вивамеди" утверждают, что состояние Саакашвили крайне тяжелое и им умышленно не раскрывают всей правды 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T13:25+0400

2022-05-19T13:25+0400

2022-05-19T13:34+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

грузия

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акции протеста

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Гражданские активисты и сторонники осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – несколько десятков человек – собрались у многопрофильного медицинского центра "Вивамеди" в Тбилиси на акцию с требованием перевести Саакашвили на лечение в Польшу.Утром 12 мая осужденного экс-президента Грузии этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и, в случае необходимости, лечения.По словам женщины, она сама является матерью заключенного, но состояние здоровья экс-президента для нее сегодня важнее положения родного сына.Собравшиеся у "Вивамеди" полагают, что состояние Саакашвили крайне тяжелое и им умышленно не раскрывают всей правды. Они требуют от руководства клиники опубликовать отчет о результатах проведенных исследований.Накануне директор центра "Вивамеди" Нино Надирадзе заявила, что осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили все еще находится под наблюдением врачей в терапевтическом отделении.По ее словам, руководство клиники, а также личный врач всегда заранее договариваются с пациентом о проведении любых обследований и приступают к ним только после согласия пациента.По словам Надирадзе, Саакашвили выразил полное доверие команде "Вивамеди".По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал любые разговоры о переводе Саакашвили в клинику за границу "полной спекуляцией", а также "неадекватными и безосновательными".

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, новости, общество, акции протеста