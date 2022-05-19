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У клиники, где обследуют Саакашвили, собрались его сторонники на акцию протеста
У клиники, где обследуют Саакашвили, собрались его сторонники на акцию протеста
Собравшиеся у "Вивамеди" утверждают, что состояние Саакашвили крайне тяжелое и им умышленно не раскрывают всей правды 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T13:25+0400
2022-05-19T13:25+0400
2022-05-19T13:34+0400
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
грузия
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Гражданские активисты и сторонники осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – несколько десятков человек – собрались у многопрофильного медицинского центра "Вивамеди" в Тбилиси на акцию с требованием перевести Саакашвили на лечение в Польшу.Утром 12 мая осужденного экс-президента Грузии этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и, в случае необходимости, лечения.По словам женщины, она сама является матерью заключенного, но состояние здоровья экс-президента для нее сегодня важнее положения родного сына.Собравшиеся у "Вивамеди" полагают, что состояние Саакашвили крайне тяжелое и им умышленно не раскрывают всей правды. Они требуют от руководства клиники опубликовать отчет о результатах проведенных исследований.Накануне директор центра "Вивамеди" Нино Надирадзе заявила, что осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили все еще находится под наблюдением врачей в терапевтическом отделении.По ее словам, руководство клиники, а также личный врач всегда заранее договариваются с пациентом о проведении любых обследований и приступают к ним только после согласия пациента.По словам Надирадзе, Саакашвили выразил полное доверие команде "Вивамеди".По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал любые разговоры о переводе Саакашвили в клинику за границу "полной спекуляцией", а также "неадекватными и безосновательными".
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MIA „Rosiya Segodnya“
возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, новости, общество, акции протеста
У клиники, где обследуют Саакашвили, собрались его сторонники на акцию протеста
13:25 19.05.2022 (обновлено: 13:34 19.05.2022)
Собравшиеся у "Вивамеди" утверждают, что состояние Саакашвили крайне тяжелое и им умышленно не раскрывают всей правды
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Гражданские активисты и сторонники осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – несколько десятков человек – собрались у многопрофильного медицинского центра "Вивамеди" в Тбилиси на акцию с требованием перевести Саакашвили на лечение в Польшу.
Утром 12 мая осужденного экс-президента Грузии этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и, в случае необходимости, лечения.
"Мы требуем, чтобы президента не убивали медленно, а чтобы незамедлительно перевели на лечение в другую страну. Например, в Польшу, которая готова его принять", – рассказала одна из участниц акции протеста Русудан Тамлиани.
По словам женщины, она сама является матерью заключенного, но состояние здоровья экс-президента для нее сегодня важнее положения родного сына.
Собравшиеся у "Вивамеди" полагают, что состояние Саакашвили крайне тяжелое и им умышленно не раскрывают всей правды. Они требуют от руководства клиники опубликовать отчет о результатах проведенных исследований.
Накануне директор центра "Вивамеди" Нино Надирадзе заявила, что осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили все еще находится под наблюдением врачей в терапевтическом отделении.
По ее словам, руководство клиники, а также личный врач всегда заранее договариваются с пациентом о проведении любых обследований и приступают к ним только после согласия пациента.
По словам Надирадзе, Саакашвили выразил полное доверие команде "Вивамеди".
По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал любые разговоры о переводе Саакашвили в клинику за границу "полной спекуляцией", а также "неадекватными и безосновательными".