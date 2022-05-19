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В Германии признали провал санкций Запада против РФ
В Германии признали провал санкций Запада против РФ
Экономика России остается стабильной, несмотря на санкционное давление, отмечают авторы статьи 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T11:31+0400
2022-05-19T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Санкции Запада против Российской Федерации не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.Отмечается, что эти государства воздержались от масштабной поддержки ограничительных мер в отношении Москвы. Авторы материала отметили, что экономика РФ остается стабильной, несмотря на санкционное давление."Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения", – пишет Süddeutsche Zeitung.К такому результату, по мнению газеты, привели такие меры Центрального Банка, как снижение ключевой ставки до 14 процентов, а также решение принимать оплату за газ в рублях.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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германия, в мире, новости, россия, украина, москва, экономика
В Германии признали провал санкций Запада против РФ
Экономика России остается стабильной, несмотря на санкционное давление, отмечают авторы статьи
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik.
Санкции Запада против Российской Федерации не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung
.
Отмечается, что эти государства воздержались от масштабной поддержки ограничительных мер в отношении Москвы.
"Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично", – говорится в материале.
Авторы материала отметили, что экономика РФ остается стабильной, несмотря на санкционное давление.
"Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения", – пишет Süddeutsche Zeitung.
К такому результату, по мнению газеты, привели такие меры Центрального Банка, как снижение ключевой ставки до 14 процентов, а также решение принимать оплату за газ в рублях.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.