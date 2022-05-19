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В Грузии задержали членов воровского мира

В Грузии задержали членов воровского мира

Обвиняемые устраивали воровские разборки и принимали решения в соответствии с т.н. воровскими традициями 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T17:49+0400

2022-05-19T17:49+0400

2022-05-19T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии задержало девять человек, причастных к воровскому сообществу, еще семерым заочно предъявило обвинение за аналогичное преступление.В деле фигурируют 49-летний вор в законе Темури Гвасалия по кличке Темо Сухумский, 34-летний вор в законе Акакий Тугуши по кличке Энцо и 52-летний вор в законе Тенгиз Хоперия по кличке Чинка. Всем им обвинения предъявлены заочно.По данным следствия, члены воровского сообщества с целью решения финансового спора между гражданами и получения личной пользы связались с находящимися за границей грузинскими ворами в законе. Для разрешения финансовых споров обвиняемые устраивали т.н. воровские разборки.Обвиняемые выслушивали позиции спорящих сторон, а затем принимали решения в соответствии с т.н. воровскими традициями и обязывали одну из спорящих сторон выплатить определенную сумму в установленное время. А в случае истечения срока требовали выплатить т.н. штраф.На основании решения судьи, полиция в течение нескольких месяцев проводила тайные следственные мероприятия. В результате проведенных обысков изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они связывались друг с другом и с находящимися за границей ворами в законе.Обвиняемые были задержаны в Тбилиси, а также в регионах Имерети, Семегрело и Аджарии.Обвиняемым грозит от трех до 15 лет тюрьмы.

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