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В Музее искусств восстановили два этажа

В Музее искусств восстановили два этажа

Вопрос реставрации Музея искусств - один из самых ключевых в планах ведомства на ближайшие годы 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T19:42+0400

2022-05-19T19:42+0400

2022-05-19T19:42+0400

музей искусств грузии

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грузия

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Восстановление двух этажей здания 80-х годов столичного Государственного музея искусств имени Шалвы Амиранашвили завершилось, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.Пространство площадью в 1,2 тысячи квадратных метров уже готово к открытию. Теперь здание отвечает важным музейным стандартам, таким как здоровье и безопасность посетителей, персонала, сохранность и безопасность коллекций, комфорт и надлежащие условия для посетителей, а также надлежащие условия труда для персонала.Из обновленных двух этажей 200 квадратных метров составляет выставочное пространство в соответствии с современными стандартами, в котором будет организована выставка Фонда архитектурных фрагментов Музея искусств.Также 100 квадратных метров отведено под библиотеку музея, где поддерживается современный музейный стандарт, в том числе микроклимат – кондиционирование, контроль влажности, соблюдение требований по фильтрации воздуха.Кроме того, в отреставрированном помещении был устроен читально-служебный зал, в котором разместятся 47 сотрудников музея.В настоящее время министерство объявило тендер на закупку работ по восстановлению второго и шестого этажей здания. Тендерная стоимость проекта составляет 10 миллионов лари (более 3,3 миллиона долларов). В результате уже к 2024 году в Художественном музее Амиранашвили будет самое современное выставочное пространство в Грузии, фонд-хранилище, офисное помещение и лаборатория для экспертизы произведений искусства.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

музей искусств грузии, новости, грузия, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии