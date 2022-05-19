https://sputnik-georgia.ru/20220519/v-tbilisi-budut-strozhe-nakazyvat-za-nezakonnuyu-vyrubku-i-povrezhdenie-derevev-266724428.html

В Тбилиси будут строже наказывать за незаконную вырубку и повреждение деревьев

В Тбилиси будут строже наказывать за незаконную вырубку и повреждение деревьев

Штраф за незаконную вырубку увеличится с 500 лари до 5 тысяч лари 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T07:01+0400

2022-05-19T07:01+0400

2022-05-19T07:01+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси инициирует законодательные поправки, согласно которым ужесточается наказание за незаконную вырубку и повреждение растений, заявил мэр столицы Каха Каладзе.По словам Каладзе, городская служба охраны окружающей среды уже разработала пакет соответствующих законодательных поправок, который будет представлен на рассмотрение и утверждение законодательного органа.Согласно поправкам, штраф за незаконную вырубку увеличится с 500 лари (около 166 долларов) до 5 тысяч лари (более 1,6 тысячи долларов). А за повторное действие размер штрафа увеличится с 1 тысячи лари (около 333 долларов) до 10 тысяч (более 3,3 тысячи долларов).Согласно действующему закону, в случае, когда невозможно установить вид срубленного дерева, штраф составляет 500 лари. Согласно поправкам, за каждый вырубленный саженец размер штрафа составит 5 тысяч лари.Кроме того, по словам Каладзе, в три раза увеличивается коэффициент подсчета ущерба, нанесенного окружающей среде.Необходимо учесть, что в тех местах, где была произведена незаконная вырубка, запретят размещать здание, отметил Каладзе."Есть случаи, когда во время строительства заранее вырубают или повреждают растения, а затем приходят в службу архитектуры мэрии и просят разрешение. Ни в одном из таких случаев разрешение не будет выдано, никто не получит право на строительство там, где зеленые насаждения были заранее повреждены или вырублены", – подчеркнул Каладзе.По словам мэра, ситуация очень плохо обстоит в связи с экспертными заключениями, и закон будет ужесточен и в этом направлении.В частности, в том случае, если эксперт представит неправильное заключение, он будет оштрафован. А в случае повтора, эксперту будет приостановлено право на деятельность, и он никогда не сможет продолжить работу в этом направлении, отметил Каладзе.

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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе