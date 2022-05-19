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В Тбилиси стартовал новый этап программы "Учись и работай"

В Тбилиси стартовал новый этап программы "Учись и работай"

Принять участие в программе смогут граждане, зарегистрированные в Тбилиси, в возрасте от 18 лет 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T17:29+0400

2022-05-19T17:29+0400

2022-05-19T17:29+0400

трудоустройство

грузия

новости

общество

каха каладзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси открыла регистрацию для участия в программе профессиональной переподготовки и трудоустройства "Учись и работай".Принять участие в программе смогут граждане, регистрированные в Тбилиси, в возрасте от 18 лет.На данном этапе до одной тысячи граждан смогут обучиться профессиональным навыкам в таких колледжах, как "Мермиси", "Икарос", "Глданский центр профессиональной подготовки" и "Спектр".Учебный процесс начнется 6 июня. Продолжительность обучения по каждой специальности составляет не более трех месяцев, а учебный процесс включает в себя как теоретические, так и практические занятия.После завершения курса участники программы получат государственные сертификаты на грузинском и английском языках.Регистрация на участие в программе будет открыта до 30 мая на электронном портале www.dasakmdi.ge.Программа "Учись и работай" реализуется в столице с 2018 года. Как ранее заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в 2018-2020 годах удалось привлечь более 4,5 тысячи граждан, большинство из которых трудоустроены.

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трудоустройство, грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси