https://sputnik-georgia.ru/20220519/vremya-delat-remont-ili-putevoditel-po-tsenam-266764148.html

Время делать ремонт, или Путеводитель по ценам

Время делать ремонт, или Путеводитель по ценам

Ремонт, говорят, не для слабонервных, особенно, когда начинаешь осознавать, насколько это бьет по карману 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T20:01+0400

2022-05-19T20:01+0400

2022-05-19T20:03+0400

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Если вы тбилиссец, или давно здесь живете, то будет знать, что, затевая ремонт, нужно идти на рынок Элиава – самый крупный рынок стройматериалов, если, конечно, вы ищете бюджетный вариант. Есть в городе и множество крупных магазинов стройматериалов, где часто бывают скидки на разные товары, но Элиава это все-таки место, где за день можно найти все.Сезон ремонтов в самом разгаре, поэтому, чтобы узнать, изменились ли в этом году цены, и если да, то насколько, мы решили отправиться именно на рынок Элиава, который расположен в самом центре Тбилиси и занимает территорию площадью 15,5 гектара.Не забудьте надеть обувь, которую не жалко – большая часть территории под открытым небом покрыта галькой. И не забудьте запастись терпением. Нескончаемые ряды магазинов и прилавков то сужаются, то расширяются, то перетекают один в другой, и откуда не возьмись появляющиеся грузчики с тачками, которые за считанные минуты превращают поток людей в пробку.А теперь по делу и с самого начала, то есть, с цемента, шпаклевки, цементного клея для плитки и гипсокартона. Это добро на Элиава подорожало на 20-30%. К примеру, если в прошлом году упаковка шпаклевки стоила 9 лари, то сегодня вы ее купите за 11 лари, гипсокартон подорожал в среднем с 11 до 16 лари.Зато порадовать могут цены на обои. Здесь почти ничего не изменилось, и что самое главное – есть выбор. Диапазон цен достаточно широк от 5лари (можно найти даже за 3 лари) до 100 лари и выше/Незначительно подорожал кафель. Как говорят продавцы на Элиава, примерно на 1-2 лари за квадратный метр. Зато цены на ламинат взлетели почти на 30%, и виной тому называют дорогую транспортировку. Ламинат в Грузию привозят в основном из Турции, Китая, Белоруссии и Германии.Продавец ламината Гога уверяет, что все началось еще с первого локдауна из-за коронавируса."Не считая материала, только на перевозку одного контейнера в среднем необходимо где-то 17 тысяч долларов, тогда как раньше это стоило 2 тысячи долларов. Поэтому, если раньше ламинат мог стоить 12-14 лари, то сейчас этот же ламинат стоит 28 лари", - поделился он.Рост цен привел к сокращению количества покупателей на рынке."У меня был уговор с клиентом на покупку ламината на 120 квадратов. Пришел он через неделю – а тут все вдвое подорожало. Получается, что у него выходила разница в 900 лари. Конечно, он отказался. Это я одного привел в пример, а сколько еще таких клиентов?!", - пожаловался Гога.В секции электроприборов рассказали, что цены сильно поднялись после начала пандемии. Один из продавцов сказал, что электропроводка подорожала почти вдвое. При этом цены на розетки, выключатели, светильники в принципе не менялись.Торговцы керамикой утверждают, что если цены и взлетели, то это у них."Очень, очень подорожали. Вот этот унитаз еще неделю назад я продавал за 180 лари, теперь у него своя цена 185 лари. Цены меняются буквально каждую неделю. Если раньше самый дешевый унитаз стоит 90-100 лари, то теперь 200 лари. Та же ситуация с раковинами", - заявил Рома, не дав закончить вопрос."Дорожает товар ведь не только здесь? Все ищут что-то подешевле, но дешевого нет уже просто физически", - подчеркнул Рома.Закончил свою мысль он тем, что люди уже привыкли к тому, что все дорожает.Керамика, которая продается на Элиава, в большинстве случаев из России и Китая, реже из Ирана. Торговцы говорят, что раньше доставка контейнера с товаром из Китая обходилась в 4 тысячи долларов, то теперь – 14 тысяч.Большой ценовой диапазон в отделах сантехники, рассказал Рома.Во время разговора с Ромой наше внимание привлекла проходящая мимо супружеская пара средних лет, которая пристально всматривалась в цены. "Мы торопимся", сказали они, не захотев отвечать на возникший вопрос. При этом мужчина пробормотал себе под нос: "Не поднялись цены, а взлетели". Женщина, заметив, что это все услышали, громко произнесла: "Это катастрофа!".То, что цены на товары для ремонта выросли, подтвердил и бригадир Алик Кириленко, при этом добавив, что спрос на ремонт не изменился даже с учетом того, что подорожал и труд рабочих – на 20%.Сложнее сейчас новичкам, они стараются влиться в работу, снижая цены на свои услуги, однако чаще всего это не оправдывает себя, сказал бригадир."Начиная ремонт, люди как всегда жалуются на дороговизну. В конечном итоге, говорят: "ну, а что делать, ремонт делать надо", - завершил Кириленко.И, действительно, все опрошенные на Элива покупатели говорили что-то похожее. Только некоторые жаловались на то, что цены на все растут, а зарплаты – нет.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

аналитика, грузия, общество, китай, турция, германия, рынок элиава, обзоры, экономика, тбилиси