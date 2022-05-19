Журналисты и гражданские активисты провели акцию в поддержку Гварамия - фото
Участники шествия в Тбилиси перекрыли главный проспект города им.Шота Руставели.
Участники шествия в Тбилиси перекрыли главный проспект города им.Шота Руставели.
Протестующие прошли от площади Первой Республики по проспекту Руставели до здания парламента Грузии.
Протестующие прошли от площади Первой Республики по проспекту Руставели до здания парламента Грузии.
Автомобильное движение во время шествия было перекрыто на проспекте Руставели и прилегающих улицах.
Автомобильное движение во время шествия было перекрыто на проспекте Руставели и прилегающих улицах.
В акции протеста в Тбилиси с требованием освобождения Ники Гварамия приняли участие тысячи человек.
В акции протеста в Тбилиси с требованием освобождения Ники Гварамия приняли участие тысячи человек.
Участники шествия жгли файеры и выкрикивали лозунги.
Участники шествия жгли файеры и выкрикивали лозунги.
Так участники акции протеста дошли до здания парламента Грузии.
Так участники акции протеста дошли до здания парламента Грузии.
Тут на проспекте Руставели у здания парламента страны прошел митинг.
Тут на проспекте Руставели у здания парламента страны прошел митинг.
Активисты на акции также призывали освободить экс-президента Михаила Саакашвили, также находящегося в тюрьме, и немедленно отправить его в клинику на лечение.
Активисты на акции также призывали освободить экс-президента Михаила Саакашвили, также находящегося в тюрьме, и немедленно отправить его в клинику на лечение.
Однако митингом у парламента акция протеста не завершилась.
Однако митингом у парламента акция протеста не завершилась.
Участники протеста решили пройти шествием до расположенного неподалеку здания правительственной администрации.
Участники протеста решили пройти шествием до расположенного неподалеку здания правительственной администрации.
Там они еще раз призвали власти прекратить дело против Ники Гварамия и освободить его.
Там они еще раз призвали власти прекратить дело против Ники Гварамия и освободить его.
На днях тбилисским судом Ника Гварамия был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.
На днях тбилисским судом Ника Гварамия был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.