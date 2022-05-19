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https://sputnik-georgia.ru/20220519/zhurnalisty-i-grazhdanskie-aktivisty-proveli-aktsiyu-v-podderzhku-gvaramiya---foto-266876283.html
Журналисты и гражданские активисты провели акцию в поддержку Гварамия - фото
Журналисты и гражданские активисты провели акцию в поддержку Гварамия - фото
В Тбилиси прошла акция протеста в поддержку самого крупного оппозиционного телеканала Грузии "Мтавари архи" и его основателя Ники Гварамия, арестованного и... 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T09:29+0400
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В акции протеста в Тбилиси приняли участие несколько тысяч человек, в том числе журналисты и редактора СМИ, а также общественные деятели и оппозиционные политики.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, ника гварамия, акции протеста, шествие в тбилиси, фото

Журналисты и гражданские активисты провели акцию в поддержку Гварамия - фото

09:29 19.05.2022 (обновлено: 09:43 25.05.2022)
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В Тбилиси прошла акция протеста в поддержку самого крупного оппозиционного телеканала Грузии "Мтавари архи" и его основателя Ники Гварамия, арестованного и осужденного по решению тбилисского суда.
В акции протеста в Тбилиси приняли участие несколько тысяч человек, в том числе журналисты и редактора СМИ, а также общественные деятели и оппозиционные политики.
© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия в Тбилиси перекрыли главный проспект города им.Шота Руставели.

Участники шествия в Тбилиси перекрыли главный проспект города им.Шота Руставели. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия в Тбилиси перекрыли главный проспект города им.Шота Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие прошли от площади Первой Республики по проспекту Руставели до здания парламента Грузии.

Протестующие прошли от площади Первой Республики по проспекту Руставели до здания парламента Грузии. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие прошли от площади Первой Республики по проспекту Руставели до здания парламента Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Автомобильное движение во время шествия было перекрыто на проспекте Руставели и прилегающих улицах.

Автомобильное движение во время шествия было перекрыто на проспекте Руставели и прилегающих улицах. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Автомобильное движение во время шествия было перекрыто на проспекте Руставели и прилегающих улицах.

© photo: Sputnik / Stringer

В акции протеста в Тбилиси с требованием освобождения Ники Гварамия приняли участие тысячи человек.

В акции протеста в Тбилиси с требованием освобождения Ники Гварамия приняли участие тысячи человек. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

В акции протеста в Тбилиси с требованием освобождения Ники Гварамия приняли участие тысячи человек.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия жгли файеры и выкрикивали лозунги.

Участники шествия жгли файеры и выкрикивали лозунги. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия жгли файеры и выкрикивали лозунги.

© photo: Sputnik / Stringer

Так участники акции протеста дошли до здания парламента Грузии.

Так участники акции протеста дошли до здания парламента Грузии. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так участники акции протеста дошли до здания парламента Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут на проспекте Руставели у здания парламента страны прошел митинг.

Тут на проспекте Руставели у здания парламента страны прошел митинг. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тут на проспекте Руставели у здания парламента страны прошел митинг.

© photo: Sputnik / Stringer

Активисты на акции также призывали освободить экс-президента Михаила Саакашвили, также находящегося в тюрьме, и немедленно отправить его в клинику на лечение.

Активисты на акции также призывали освободить экс-президента Михаила Саакашвили, также находящегося в тюрьме, и немедленно отправить его в клинику на лечение. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Активисты на акции также призывали освободить экс-президента Михаила Саакашвили, также находящегося в тюрьме, и немедленно отправить его в клинику на лечение.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако митингом у парламента акция протеста не завершилась.

Однако митингом у парламента акция протеста не завершилась. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Однако митингом у парламента акция протеста не завершилась.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники протеста решили пройти шествием до расположенного неподалеку здания правительственной администрации.

Участники протеста решили пройти шествием до расположенного неподалеку здания правительственной администрации. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники протеста решили пройти шествием до расположенного неподалеку здания правительственной администрации.

© photo: Sputnik / Stringer

Там они еще раз призвали власти прекратить дело против Ники Гварамия и освободить его.

Там они еще раз призвали власти прекратить дело против Ники Гварамия и освободить его. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Там они еще раз призвали власти прекратить дело против Ники Гварамия и освободить его.

© photo: Sputnik / Stringer

На днях тбилисским судом Ника Гварамия был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.

На днях тбилисским судом Ника Гварамия был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу &quot;Рустави 2&quot;, гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

На днях тбилисским судом Ника Гварамия был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.

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