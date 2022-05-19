https://sputnik-georgia.ru/20220519/zhurnalisty-i-grazhdanskie-aktivisty-proveli-aktsiyu-v-podderzhku-gvaramiya---foto-266876283.html

Журналисты и гражданские активисты провели акцию в поддержку Гварамия - фото

Журналисты и гражданские активисты провели акцию в поддержку Гварамия - фото

В Тбилиси прошла акция протеста в поддержку самого крупного оппозиционного телеканала Грузии "Мтавари архи" и его основателя Ники Гварамия, арестованного и... 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T09:29+0400

2022-05-19T09:29+0400

2022-05-25T09:43+0400

фотоленты

новости грузии в фотографиях

мультимедиа

ника гварамия

акции протеста

шествие в тбилиси

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В акции протеста в Тбилиси приняли участие несколько тысяч человек, в том числе журналисты и редактора СМИ, а также общественные деятели и оппозиционные политики.

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