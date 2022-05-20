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Автоматы и сотни патронов - в Грузии изъяли оружие

Автоматы и сотни патронов - в Грузии изъяли оружие

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T13:21+0400

2022-05-20T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Полиция изъяла из незаконного владения огнестрельное оружие и боеприпасы, задержаны шесть человек, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Задержания были произведены в Тбилиси, а также в регионах Кахети, Самегрело и Имерети. Возраст задержанных - от 30 до 50 лет. Двое из них ранее были судимы.В ходе оперативно-следственных мероприятий полиция изъяла девять единиц огнестрельного оружия разного вида, в том числе два пистолета и два автомата, а также обоймы и несколько сотен боевых патронов, сказано в сообщении.Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети