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Автоматы и сотни патронов - в Грузии изъяли оружие
Автоматы и сотни патронов - в Грузии изъяли оружие
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T13:21+0400
2022-05-20T13:21+0400
2022-05-20T13:38+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Полиция изъяла из незаконного владения огнестрельное оружие и боеприпасы, задержаны шесть человек, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Задержания были произведены в Тбилиси, а также в регионах Кахети, Самегрело и Имерети. Возраст задержанных - от 30 до 50 лет. Двое из них ранее были судимы.В ходе оперативно-следственных мероприятий полиция изъяла девять единиц огнестрельного оружия разного вида, в том числе два пистолета и два автомата, а также обоймы и несколько сотен боевых патронов, сказано в сообщении.Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети
Автоматы и сотни патронов - в Грузии изъяли оружие
13:21 20.05.2022 (обновлено: 13:38 20.05.2022)
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Полиция изъяла из незаконного владения огнестрельное оружие и боеприпасы, задержаны шесть человек, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Задержания были произведены в Тбилиси, а также в регионах Кахети, Самегрело и Имерети. Возраст задержанных - от 30 до 50 лет. Двое из них ранее были судимы.
В ходе оперативно-следственных мероприятий полиция изъяла девять единиц огнестрельного оружия разного вида, в том числе два пистолета и два автомата, а также обоймы и несколько сотен боевых патронов, сказано в сообщении
.
Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.