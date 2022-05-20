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Безработица и занятость в Грузии - последние данные
Безработица и занятость в Грузии - последние данные
Национальная служба статистики Грузии обнародовала данные об уровне безработицы и занятости в стране в 2021 году 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T22:44+0400
2022-05-20T22:44+0400
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Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В 2021 году по сравнению с 2020 годом этот показатель среди мужчин вырос на 2,5 процентных пункта до 22,7%, а среди женщин – на 1,6 процентных пункта до 17,8%.В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.Показатель трудоспособного экономически активного населения в Грузии в 2021 году составил 50,9% – на 0,5 процентных пункта выше по сравнению с 2020 годом.Уровень занятости у мужчин выше, чем у женщин. В 2021 году этот показатель у женщин составил 33,3%, а у мужчин – 48,6%. При этом уровень активности женщин снизился на 0,5 процентного пункта, а мужчин – на 0,9 процентного пункта.Более подробную информацию вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.
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грузия, новости, общество, экономика, инфографика, безработица, инфографика
Безработица и занятость в Грузии - последние данные
Национальная служба статистики Грузии обнародовала данные об уровне безработицы и занятости в стране в 2021 году
Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В 2021 году по сравнению с 2020 годом этот показатель среди мужчин вырос на 2,5 процентных пункта до 22,7%, а среди женщин – на 1,6 процентных пункта до 17,8%.
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
Показатель трудоспособного экономически активного населения в Грузии в 2021 году составил 50,9% – на 0,5 процентных пункта выше по сравнению с 2020 годом.
Уровень занятости у мужчин выше, чем у женщин. В 2021 году этот показатель у женщин составил 33,3%, а у мужчин – 48,6%. При этом уровень активности женщин снизился на 0,5 процентного пункта, а мужчин – на 0,9 процентного пункта.
Более подробную информацию вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.