https://sputnik-georgia.ru/20220520/bezrabotitsa-i-zanyatost-v-gruzii---poslednie-dannye-266794951.html

Безработица и занятость в Грузии - последние данные

Безработица и занятость в Грузии - последние данные

Национальная служба статистики Грузии обнародовала данные об уровне безработицы и занятости в стране в 2021 году 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T22:44+0400

2022-05-20T22:44+0400

2022-05-20T22:44+0400

грузия

новости

общество

экономика

инфографика

безработица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/14/266794861_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_76f599aac006b46aaf490f28a79571d9.jpg

Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В 2021 году по сравнению с 2020 годом этот показатель среди мужчин вырос на 2,5 процентных пункта до 22,7%, а среди женщин – на 1,6 процентных пункта до 17,8%.В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.Показатель трудоспособного экономически активного населения в Грузии в 2021 году составил 50,9% – на 0,5 процентных пункта выше по сравнению с 2020 годом.Уровень занятости у мужчин выше, чем у женщин. В 2021 году этот показатель у женщин составил 33,3%, а у мужчин – 48,6%. При этом уровень активности женщин снизился на 0,5 процентного пункта, а мужчин – на 0,9 процентного пункта.Более подробную информацию вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, экономика, инфографика, безработица, инфографика