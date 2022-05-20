https://sputnik-georgia.ru/20220520/chto-nelzya-delat-v-den-apostola-ioanna-bogoslova-traditsii-i-primety-266785345.html

Что нельзя делать в день апостола Иоанна Богослова: традиции и приметы

Что нельзя делать в день апостола Иоанна Богослова: традиции и приметы

Православная церковь 21 мая празднует день апостола и евангелиста Иоанна Богослова - единственного из 12 учеников Спасителя, умершего в глубокой старости своей... 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T17:09+0400

2022-05-20T17:09+0400

2022-05-20T17:21+0400

справки

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Святой Иоанн, согласно преданию, был взят на небо живым, чтобы вернуться на землю перед Вторым пришествием Спасителя, в дни царствования антихристаЧто нельзя делать в день апостола Иоанна Богослова, а также о традициях и приметах праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.Почему Богослов?Церковь назвала апостола "Богословом" за глубину Божественных откровений, возвещенных Святым Иоанном миру. Сын рыбака Зеведея и Саломии — дочери Святого Иосифа Обручника, последовал за Иисусом после того, как Господь призвал его вместе с его братом Иаковом на Генисаретском озере (Тивериадское озеро).Любимый ученик Христа следовал за Учителем по всему Крестному пути, скорбя всем сердцем. Только Иоанн Богослов - единственный из всех апостолов, стоял на Голгофе у креста Спасителя, не заботясь о собственной безопасности.Он плакал вместе с Божьей Матерью у подножия Креста, когда услышал слова распятого Спасителя, обращенные к Богородице: "Женщина, вот твой сын!", - и, обращаясь к Иоанну, он произнес: "Сын Мой, вот твоя мать!" С того времени апостол верно служил Богородице до самого Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.Иоанн Богослов, по выпавшему ему жребию, проповедовал в Ефесе и других малоазийских городах – проповедь апостола сопровождалась великими чудесами. В путешествии Святого Иоанна сопровождал его ученик - Прохор.Когда начались гонения на христиан, Богослова вызвали в Рим и приговорили к смерти. Все попытки язычников убить ученика Христова – отравить или сварить в кипящем масле, оказались тщетны, поэтому апостола сослали на остров Патмос в Эгейском море, где в 67-м он написал Книгу Откровений (Апокалипсис).После длительной ссылки Богослов вернулся в Ефес, где примерно в 95-м написал Евангелие.Скончался апостол в начале II века в Ефесе, предположительно, в возрасте 105 лет - обстоятельства кончины Иоанна Богослова необычны и даже загадочны.По требованию Иоанна Богослова, ученики похоронили его живым в крестообразной могиле, накрыв лицо платом. Однако, вскрыв могилу через некоторое время, в ней тела апостола не обнаружили.Каждый год на могиле Иоанна Богослова, 21 мая, выступал тонкий слой праха, приносивший исцеления - церковный праздник установлен в память об этом чуде.Традиции, что можно делатьВ День Иоанна Богослова, по традиции, православные идут в церковь и молятся апостолу – у Святого верующие просят защиты для себя и семьи, а также здоровья и удачи в любых начинаниях.По традиции, в День Иоанна Богослова пекли особые пшеничные пироги, которыми угощали нищих странников. Старики в старые времена выходили с пирогами на перекрестки и ждали там странников.По приметам, если человек возвращался с пирогом обратно, считалось, что он прогневил Господа и Тот не дал ему возможности сделать доброе дело и замолить свои грехи. Поэтому хлеб отдавали птицам — Божьим посланникам.Приметы, что нельзя делатьПо приметам, в День Иоанна Богослова нельзя резать овощи - урожай будет плохим.Нельзя в этот день заниматься тяжелым трудом - делать уборку или ремонт. Этим можно привлечь неприятности или плохую погоду.В день Иоанна Богослова нельзя делать все то же, что запрещается в любой другой православный праздник. В частности, нельзя злоупотреблять спиртными напитками, лгать, спорить, сквернословить, ругаться и так далее.В этот праздник нельзя венчаться и проводить любые другие светские праздничные мероприятия.Нельзя 21 мая гадать, несмотря на то что Иоанна Богослова в христианской традиции связывали с мистической стороной веры. Также нельзя проникать в тайны божественных замыслов.По приметам сон с 20 на 21 мая вещий, поэтому рассказывать его никому нельзя.Ясная и солнечная погода на Иоанна Богослова плохая примета - летом грибов не будет, а если дождливая, то грибов будет много.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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