https://sputnik-georgia.ru/20220520/daniya-sobiraetsya-otkryt-v-gruzii-posolstvo-266792967.html

Дания собирается открыть в Грузии посольство

Дания собирается открыть в Грузии посольство

Посольства Дании в Грузии пока нет, дипмиссия королевства, работающая на страну, находится в Киеве 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Дания собирается открыть посольство в Грузии, решение об этом было достигнуто на встрече министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с датским коллегой Йеппе Кофодом.Как сообщает МИД Грузии, на встрече обсуждался вопрос поддержки Дании и ее интереса к Грузии и достигнута договоренность о последующем развитии отношений.Об открытии посольства сообщил и Кофод на своей странице в соцсетях.Грузия и Дания установили дипломатические отношения 1 июля 1992 года. Посольство Грузии в Дании открылось в 2006 году. А вот посольства Дании в Грузии нет, дипмиссия королевства, работающая на страну, находится в Киеве.

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грузия, новости, политика, дания, мид грузии