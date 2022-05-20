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Дания собирается открыть в Грузии посольство
Дания собирается открыть в Грузии посольство
Посольства Дании в Грузии пока нет, дипмиссия королевства, работающая на страну, находится в Киеве 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T21:16+0400
2022-05-20T21:16+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Дания собирается открыть посольство в Грузии, решение об этом было достигнуто на встрече министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с датским коллегой Йеппе Кофодом.Как сообщает МИД Грузии, на встрече обсуждался вопрос поддержки Дании и ее интереса к Грузии и достигнута договоренность о последующем развитии отношений.Об открытии посольства сообщил и Кофод на своей странице в соцсетях.Грузия и Дания установили дипломатические отношения 1 июля 1992 года. Посольство Грузии в Дании открылось в 2006 году. А вот посольства Дании в Грузии нет, дипмиссия королевства, работающая на страну, находится в Киеве.
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грузия, новости, политика, дания, мид грузии
Дания собирается открыть в Грузии посольство
21:16 20.05.2022 (обновлено: 21:59 20.05.2022)
Посольства Дании в Грузии пока нет, дипмиссия королевства, работающая на страну, находится в Киеве
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Дания собирается открыть посольство в Грузии, решение об этом было достигнуто на встрече министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с датским коллегой Йеппе Кофодом.
Как сообщает МИД Грузии, на встрече обсуждался вопрос поддержки Дании и ее интереса к Грузии и достигнута договоренность о последующем развитии отношений.
Об открытии посольства сообщил и Кофод на своей странице в соцсетях.
Грузия и Дания установили дипломатические отношения 1 июля 1992 года. Посольство Грузии в Дании открылось в 2006 году. А вот посольства Дании в Грузии нет, дипмиссия королевства, работающая на страну, находится в Киеве.