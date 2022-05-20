https://sputnik-georgia.ru/20220520/davlenie-na-vrachey-nepriemlemo--deputaty-o-lechenii-saakashvili-266781987.html
"Давление на врачей неприемлемо" – депутаты о лечении Саакашвили
"Давление на врачей неприемлемо" – депутаты о лечении Саакашвили
Политическое давление на решение врачей наносит огромный ущерб, заявил грузинский парламентарий 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T15:05+0400
2022-05-20T15:05+0400
2022-05-20T15:05+0400
михаил саакашвили
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грузия
новости
политика
ираклий кадагишвили
давид сергеенко
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Политикам в Грузии следует воздержаться от оказания давления на врачей, заботящихся о здоровье осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, заявил заместитель председателя парламента Грузии Давид Сергеенко. Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в Рустави в тбилисский медцентр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и, в случае необходимости, лечения 12 мая. Сторонники и члены семьи экс-президента выражают недоверие грузинским медикам и требуют отправить его на лечение за границу.Даже после этапирования Саакашвили в гражданскую клинику, его мать – Гиули Аласания – продолжает настаивать на отправке своего сына на лечение за границу. По ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в военном госпитале в Гори. Между тем, Минюст не раз заявлял, что Саакашвили сам усложняет свое положение, отказываясь от части назначенных ему лекарств.По словам председателя парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклия Кадагишвили, семья Саакашвили фактически требует "подарить" им заключенного, выздоровлению которого якобы мешает пребывание на родине."Семья Саакашвили и его сторонники говорят, что его присутствие в Грузии наносит ему ущерб. То есть он морально не может терпеть нахождение в Грузии, тем более в роли заключенного. Но в законе нет понятия, что если человек не является премьером или президентом, для него и лечение в Грузии неприемлемо", – сказал Кадагишвили.Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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MIA „Rosiya Segodnya“
михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, грузия, новости, политика, ираклий кадагишвили, давид сергеенко
"Давление на врачей неприемлемо" – депутаты о лечении Саакашвили
Политическое давление на решение врачей наносит огромный ущерб, заявил грузинский парламентарий
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Политикам в Грузии следует воздержаться от оказания давления на врачей, заботящихся о здоровье осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, заявил заместитель председателя парламента Грузии Давид Сергеенко.
Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в Рустави в тбилисский медцентр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и, в случае необходимости, лечения 12 мая. Сторонники и члены семьи экс-президента выражают недоверие грузинским медикам и требуют отправить его на лечение за границу.
"Такое политическое давление на решение врачей наносит огромный ущерб. Позиция семьи понятна, но лучше, чтобы политики как-то нашли в себе силы и даже сделали двухдневный мораторий, чтобы такого давления и прямых угроз врачам не было. Пусть дадут им возможность принять правильное решение", – сказал Сергеенко в эфире телеканала "Рустави 2".
Даже после этапирования Саакашвили в гражданскую клинику, его мать – Гиули Аласания – продолжает настаивать на отправке своего сына на лечение за границу. По ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в военном госпитале в Гори.
Между тем, Минюст не раз заявлял, что Саакашвили сам усложняет свое положение, отказываясь от части назначенных ему лекарств.
По словам председателя парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклия Кадагишвили, семья Саакашвили фактически требует "подарить" им заключенного, выздоровлению которого якобы мешает пребывание на родине.
"Семья Саакашвили и его сторонники говорят, что его присутствие в Грузии наносит ему ущерб. То есть он морально не может терпеть нахождение в Грузии, тем более в роли заключенного. Но в законе нет понятия, что если человек не является премьером или президентом, для него и лечение в Грузии неприемлемо", – сказал Кадагишвили.
Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.