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Дело о громком секс-скандале: экс-депутат сакребуло оправдан
Дело о громком секс-скандале: экс-депутат сакребуло оправдан
Решением суда недовольна сторона обвинения - представители прокуратуры уже заявили, что подадут апелляцию 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T20:44+0400
2022-05-20T20:44+0400
2022-05-20T20:53+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд полностью оправдал экс-депутата сакребуло (горсобрание) Тбилиси Илью Джишкариани, который обвинялся в сексуальных домогательствах и избиении своей помощницы Тамты Тодадзе.Согласно материалам следствия, 30 сентября 2019 года Джишкариани, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к Тодадзе на рабочем месте. Как утверждает женщина, депутат, услышав отказ в близости и увидев, как она начала снимать происходящее на телефон, избил ее, а телефон разбил.Решением суда недовольна сторона обвинения. Прокуроры уже заявили, что подадут апелляцию.Секс-скандал в Тбилиси - депутату предъявлены обвинения >>А вот сам Джишкариани, которому грозило от трех до девяти лет тюрьмы, не смог скрыть радости от решения суда."Спасибо Господу, что устроил мне это испытание, я узнал многих хороших людей. Три года я не подавал голоса и не давал интервью, и поливание меня такой грязью служило одной цели – моей политической дискредитации", - сказал Джишкариани.По его словам, вина его заключается в том, что он не вызвал сотрудников полиции в офис в тот день, иначе бы дела бы не было.
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
Дело о громком секс-скандале: экс-депутат сакребуло оправдан
20:44 20.05.2022 (обновлено: 20:53 20.05.2022)
Решением суда недовольна сторона обвинения - представители прокуратуры уже заявили, что подадут апелляцию
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд полностью оправдал экс-депутата сакребуло (горсобрание) Тбилиси Илью Джишкариани, который обвинялся в сексуальных домогательствах и избиении своей помощницы Тамты Тодадзе.
Согласно материалам следствия, 30 сентября 2019 года Джишкариани, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к Тодадзе на рабочем месте. Как утверждает женщина, депутат, услышав отказ в близости и увидев, как она начала снимать происходящее на телефон, избил ее, а телефон разбил.
Решением суда недовольна сторона обвинения. Прокуроры уже заявили, что подадут апелляцию.
А вот сам Джишкариани, которому грозило от трех до девяти лет тюрьмы, не смог скрыть радости от решения суда.
"Спасибо Господу, что устроил мне это испытание, я узнал многих хороших людей. Три года я не подавал голоса и не давал интервью, и поливание меня такой грязью служило одной цели – моей политической дискредитации", - сказал Джишкариани.
По его словам, вина его заключается в том, что он не вызвал сотрудников полиции в офис в тот день, иначе бы дела бы не было.