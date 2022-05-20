https://sputnik-georgia.ru/20220520/do-etnograficheskogo-muzeya-mozhno-budet-dobratsya-na-avtobuse-266774796.html
До Этнографического музея можно будет добраться на автобусе
До Этнографического музея можно будет добраться на автобусе
Автобус будет обслуживать только посетителей музея, а билеты в музей можно будет купить прямо в транспорте 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T10:20+0400
2022-05-20T10:20+0400
2022-05-20T10:20+0400
этнографический музей имени георгия читая
грузия
новости
общество
черепашье озеро
тбилиси
культура
тея цулукиани
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23289/08/232890860_325:0:1374:590_1920x0_80_0_0_ad8814c0af3d1a3e39184d0b6fe2f328.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Жители и гости Тбилиси смогут добираться до Этнографического музея Георгия Читая на специальном автобусе, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.Так, с 1 июня желающие посетить Этнографический музей Георгия Читая (так называемый Музей под открытым небом) смогут воспользоваться специальным автобусом, которые будет курсировать каждые 30 минут.Автобус будет ездить от Черепашьего озера каждый день с 9:00 до 21:00, что позволит жителям и гостям города беспрепятственно добираться до музея.Пассажиры смогут приобрести билеты в музеи прямо в автобусе. Автобус будет обслуживать только посетителей музея.
черепашье озеро
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23289/08/232890860_456:0:1243:590_1920x0_80_0_0_7817877ba34198b6e52a3b39c1b2f294.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
этнографический музей имени георгия читая, грузия, новости, общество, черепашье озеро, тбилиси, культура, тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
До Этнографического музея можно будет добраться на автобусе
Автобус будет обслуживать только посетителей музея, а билеты в музей можно будет купить прямо в транспорте
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Жители и гости Тбилиси смогут добираться до Этнографического музея Георгия Читая на специальном автобусе, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.
Так, с 1 июня желающие посетить Этнографический музей Георгия Читая (так называемый Музей под открытым небом) смогут воспользоваться специальным автобусом, которые будет курсировать каждые 30 минут.
Автобус будет ездить от Черепашьего озера каждый день с 9:00 до 21:00, что позволит жителям и гостям города беспрепятственно добираться до музея.
"В настоящее время Музей под открытым небом не обслуживается муниципальным транспортом, что создает барьер для желающих попасть в музей, чтобы насладиться одним из самых больших зеленых пространств Тбилиси как для посещения музея, так и для прогулки на свежем воздухе", – говорит Цулукиани.
Пассажиры смогут приобрести билеты в музеи прямо в автобусе. Автобус будет обслуживать только посетителей музея.