Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220520/do-etnograficheskogo-muzeya-mozhno-budet-dobratsya-na-avtobuse-266774796.html
До Этнографического музея можно будет добраться на автобусе
До Этнографического музея можно будет добраться на автобусе
Автобус будет обслуживать только посетителей музея, а билеты в музей можно будет купить прямо в транспорте 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T10:20+0400
2022-05-20T10:20+0400
этнографический музей имени георгия читая
грузия
новости
общество
черепашье озеро
тбилиси
культура
тея цулукиани
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23289/08/232890860_325:0:1374:590_1920x0_80_0_0_ad8814c0af3d1a3e39184d0b6fe2f328.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Жители и гости Тбилиси смогут добираться до Этнографического музея Георгия Читая на специальном автобусе, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.Так, с 1 июня желающие посетить Этнографический музей Георгия Читая (так называемый Музей под открытым небом) смогут воспользоваться специальным автобусом, которые будет курсировать каждые 30 минут.Автобус будет ездить от Черепашьего озера каждый день с 9:00 до 21:00, что позволит жителям и гостям города беспрепятственно добираться до музея.Пассажиры смогут приобрести билеты в музеи прямо в автобусе. Автобус будет обслуживать только посетителей музея.
черепашье озеро
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23289/08/232890860_456:0:1243:590_1920x0_80_0_0_7817877ba34198b6e52a3b39c1b2f294.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
этнографический музей имени георгия читая, грузия, новости, общество, черепашье озеро, тбилиси, культура, тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии

До Этнографического музея можно будет добраться на автобусе

10:20 20.05.2022
© photo: courtesy of Georgian National MuseumЭтнографический музей под открытым небом
Этнографический музей под открытым небом - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2022
© photo: courtesy of Georgian National Museum
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Автобус будет обслуживать только посетителей музея, а билеты в музей можно будет купить прямо в транспорте
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Жители и гости Тбилиси смогут добираться до Этнографического музея Георгия Читая на специальном автобусе, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.
Так, с 1 июня желающие посетить Этнографический музей Георгия Читая (так называемый Музей под открытым небом) смогут воспользоваться специальным автобусом, которые будет курсировать каждые 30 минут.
© photo: Sputnik / StringerЛюди отдыхают, сидя на земле на территории Этнографического музея летним вечером в Тбилиси
Люди отдыхают, сидя на земле на территории Этнографического музея летним вечером в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2022
Люди отдыхают, сидя на земле на территории Этнографического музея летним вечером в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Автобус будет ездить от Черепашьего озера каждый день с 9:00 до 21:00, что позволит жителям и гостям города беспрепятственно добираться до музея.

"В настоящее время Музей под открытым небом не обслуживается муниципальным транспортом, что создает барьер для желающих попасть в музей, чтобы насладиться одним из самых больших зеленых пространств Тбилиси как для посещения музея, так и для прогулки на свежем воздухе", – говорит Цулукиани.

Пассажиры смогут приобрести билеты в музеи прямо в автобусе. Автобус будет обслуживать только посетителей музея.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0