https://sputnik-georgia.ru/20220520/do-etnograficheskogo-muzeya-mozhno-budet-dobratsya-na-avtobuse-266774796.html

До Этнографического музея можно будет добраться на автобусе

До Этнографического музея можно будет добраться на автобусе

Автобус будет обслуживать только посетителей музея, а билеты в музей можно будет купить прямо в транспорте 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T10:20+0400

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2022-05-20T10:20+0400

этнографический музей имени георгия читая

грузия

новости

общество

черепашье озеро

тбилиси

культура

тея цулукиани

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Жители и гости Тбилиси смогут добираться до Этнографического музея Георгия Читая на специальном автобусе, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.Так, с 1 июня желающие посетить Этнографический музей Георгия Читая (так называемый Музей под открытым небом) смогут воспользоваться специальным автобусом, которые будет курсировать каждые 30 минут.Автобус будет ездить от Черепашьего озера каждый день с 9:00 до 21:00, что позволит жителям и гостям города беспрепятственно добираться до музея.Пассажиры смогут приобрести билеты в музеи прямо в автобусе. Автобус будет обслуживать только посетителей музея.

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этнографический музей имени георгия читая, грузия, новости, общество, черепашье озеро, тбилиси, культура, тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии