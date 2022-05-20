https://sputnik-georgia.ru/20220520/dtp-na-zapade-gruzii-dvoe-pogibshikh-266776848.html
ДТП на западе Грузии: двое погибших
ДТП на западе Грузии: двое погибших
Столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего обе машины загорелись 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T12:06+0400
2022-05-20T12:06+0400
2022-05-20T12:12+0400
происшествия
грузия
новости
дтп
авария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0b/264343892_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_ac3b541a8e30e220519e7c8dcf49c0c2.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Два человека погибли, еще один пострадал в результате аварии в тоннеле на объездной дороге Кобулети, сообщает Аджарское телевидение.Случай произошел накануне. По информации телеканала, столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего обе машины загорелись. Легковой автомобиль сгорел полностью.Врачи скорой помощи обнаружили на месте происшествия тела двух погибших. Пострадал еще один человек, он отказался от медицинской помощи и перевода в клинику. Другие детали происшествия пока не распространяются.Расследование начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель двух и более человек".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0b/264343892_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_fd781ffbc9b1817bdfe050e60890c9d0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, дтп, авария
ДТП на западе Грузии: двое погибших
12:06 20.05.2022 (обновлено: 12:12 20.05.2022)
Столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего обе машины загорелись
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Два человека погибли, еще один пострадал в результате аварии в тоннеле на объездной дороге Кобулети, сообщает Аджарское телевидение.
Случай произошел накануне. По информации
телеканала, столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего обе машины загорелись. Легковой автомобиль сгорел полностью.
Врачи скорой помощи обнаружили на месте происшествия тела двух погибших. Пострадал еще один человек, он отказался от медицинской помощи и перевода в клинику. Другие детали происшествия пока не распространяются.
Расследование начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель двух и более человек".