https://sputnik-georgia.ru/20220520/dtp-na-zapade-gruzii-dvoe-pogibshikh-266776848.html

ДТП на западе Грузии: двое погибших

ДТП на западе Грузии: двое погибших

Столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего обе машины загорелись 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T12:06+0400

2022-05-20T12:06+0400

2022-05-20T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Два человека погибли, еще один пострадал в результате аварии в тоннеле на объездной дороге Кобулети, сообщает Аджарское телевидение.Случай произошел накануне. По информации телеканала, столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего обе машины загорелись. Легковой автомобиль сгорел полностью.Врачи скорой помощи обнаружили на месте происшествия тела двух погибших. Пострадал еще один человек, он отказался от медицинской помощи и перевода в клинику. Другие детали происшествия пока не распространяются.Расследование начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель двух и более человек".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, дтп, авария