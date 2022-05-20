https://sputnik-georgia.ru/20220520/gorod-ili-bazar-meriya-tbilisi-protiv-ulichnykh-torgovtsev---video-266791475.html

Город или базар? Мэрия Тбилиси против уличных торговцев - видео

Город или базар? Мэрия Тбилиси против уличных торговцев - видео

Перегруженные тротуары и постоянное столпотворение – так выглядели раньше территории, прилегающие к столичному метро. Больше всего уличных торговцев было возле... 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T20:13+0400

2022-05-20T20:13+0400

2022-05-20T20:13+0400

грузия

уличная торговля

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/14/266790898_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f67079bb1b5d3a777d261a932cbd12a0.jpg

Там продавцы обычно торгуют овощами, фруктами, зеленью и даже одеждой. Несмотря на запрет мэрии, самые отчаянные люди продолжают предлагать свой товар прямо на улице. Только теперь не стоят на месте, а ходят, держа свою продукцию в руках.Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 до 50 лари (до 16 долларов).Столичные власти ведут борьбу с уличной торговлей с 2011 года. Торговцы при этом отказываются работать на оборудованных местах на рынках, указывая на то, что не смогут конкурировать с теми, у кого более широкий ассортимент товаров.Сами жители города довольны, хоть и говорят, что им жаль торговцев, так как они лишаются источника заработка. Тбилисцы отмечают, что теперь на тротуарах стало свободнее, просторнее и чище.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, видео, уличная торговля, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии