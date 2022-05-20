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Город или базар? Мэрия Тбилиси против уличных торговцев - видео
Город или базар? Мэрия Тбилиси против уличных торговцев - видео
Перегруженные тротуары и постоянное столпотворение – так выглядели раньше территории, прилегающие к столичному метро. Больше всего уличных торговцев было возле... 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T20:13+0400
2022-05-20T20:13+0400
2022-05-20T20:13+0400
грузия
уличная торговля
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Там продавцы обычно торгуют овощами, фруктами, зеленью и даже одеждой. Несмотря на запрет мэрии, самые отчаянные люди продолжают предлагать свой товар прямо на улице. Только теперь не стоят на месте, а ходят, держа свою продукцию в руках.Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 до 50 лари (до 16 долларов).Столичные власти ведут борьбу с уличной торговлей с 2011 года. Торговцы при этом отказываются работать на оборудованных местах на рынках, указывая на то, что не смогут конкурировать с теми, у кого более широкий ассортимент товаров.Сами жители города довольны, хоть и говорят, что им жаль торговцев, так как они лишаются источника заработка. Тбилисцы отмечают, что теперь на тротуарах стало свободнее, просторнее и чище.
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грузия, видео, уличная торговля, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии
Город или базар? Мэрия Тбилиси против уличных торговцев - видео
Перегруженные тротуары и постоянное столпотворение – так выглядели раньше территории, прилегающие к столичному метро. Больше всего уличных торговцев было возле станций Варкетили, Театр Ахметели и Самгори
Там продавцы обычно торгуют овощами, фруктами, зеленью и даже одеждой. Несмотря на запрет мэрии, самые отчаянные люди продолжают предлагать свой товар прямо на улице. Только теперь не стоят на месте, а ходят, держа свою продукцию в руках.
Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 до 50 лари (до 16 долларов).
Столичные власти ведут борьбу с уличной торговлей с 2011 года. Торговцы при этом отказываются работать на оборудованных местах на рынках, указывая на то, что не смогут конкурировать с теми, у кого более широкий ассортимент товаров.
Сами жители города довольны, хоть и говорят, что им жаль торговцев, так как они лишаются источника заработка. Тбилисцы отмечают, что теперь на тротуарах стало свободнее, просторнее и чище.