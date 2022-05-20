https://sputnik-georgia.ru/20220520/gruzinskaya-legenda-kultovyy-ansambl-erisioni-gotovit-novuyu-shou-programmu-266694693.html

"Грузинская легенда": культовый ансамбль Эрисиони готовит новую шоу-программу

"Грузинская легенда": культовый ансамбль Эрисиони готовит новую шоу-программу

Зрителей ждут выступления с обновленной программой, которая произвела фурор во всем мире 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T08:31+0400

2022-05-20T08:31+0400

2022-05-20T08:31+0400

ансамбль "эрисиони"

культура

джемал чкуасели

грузия

культурная жизнь грузии

анонсы

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" представит обновленную шоу-программу "Грузинская легенда" на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) 4 и 5 июня."Грузинская легенда" – известная тысячам зрителей программа ансамбля, которая произвела во всем мире фурор в 2002-2007 годах.Большой вклад в создание шоу и его популяризацию в мире внесли великие танцоры Джемал Чкуасели и Реваз Чохонелидзе, в память о которых и создана новая шоу-программа. Обновленной программой занимались художественный руководитель ансамбля Шерманди Чкуасели и главный хореограф Эка Чкуасели.Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле "этно".Более 100 талантливых артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосного пения. Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев.

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ансамбль "эрисиони", культура, джемал чкуасели, грузия, культурная жизнь грузии, анонсы