https://sputnik-georgia.ru/20220520/gruzinskaya-legenda-kultovyy-ansambl-erisioni-gotovit-novuyu-shou-programmu-266694693.html
"Грузинская легенда": культовый ансамбль Эрисиони готовит новую шоу-программу
"Грузинская легенда": культовый ансамбль Эрисиони готовит новую шоу-программу
Зрителей ждут выступления с обновленной программой, которая произвела фурор во всем мире 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T08:31+0400
2022-05-20T08:31+0400
2022-05-20T08:31+0400
ансамбль "эрисиони"
культура
джемал чкуасели
грузия
культурная жизнь грузии
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22926/80/229268032_755:0:4396:2048_1920x0_80_0_0_2e52c0b033d20809280e155c3e98a42e.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" представит обновленную шоу-программу "Грузинская легенда" на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) 4 и 5 июня."Грузинская легенда" – известная тысячам зрителей программа ансамбля, которая произвела во всем мире фурор в 2002-2007 годах.Большой вклад в создание шоу и его популяризацию в мире внесли великие танцоры Джемал Чкуасели и Реваз Чохонелидзе, в память о которых и создана новая шоу-программа. Обновленной программой занимались художественный руководитель ансамбля Шерманди Чкуасели и главный хореограф Эка Чкуасели.Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле "этно".Более 100 талантливых артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосного пения. Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22926/80/229268032_1210:0:3941:2048_1920x0_80_0_0_0697e94c6ed0d6ca69fdec6d8e5fab7a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ансамбль "эрисиони", культура, джемал чкуасели, грузия, культурная жизнь грузии, анонсы
"Грузинская легенда": культовый ансамбль Эрисиони готовит новую шоу-программу
Зрителей ждут выступления с обновленной программой, которая произвела фурор во всем мире
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" представит обновленную шоу-программу "Грузинская легенда" на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) 4 и 5 июня.
"Грузинская легенда" – известная тысячам зрителей программа ансамбля, которая произвела во всем мире фурор в 2002-2007 годах.
Большой вклад в создание шоу и его популяризацию в мире внесли великие танцоры Джемал Чкуасели и Реваз Чохонелидзе, в память о которых и создана новая шоу-программа. Обновленной программой занимались художественный руководитель ансамбля Шерманди Чкуасели и главный хореограф Эка Чкуасели.
Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле "этно".
Более 100 талантливых артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосного пения. Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев.