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Грузия и Армения обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере обороны
Грузия и Армения обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере обороны
Стороны также рассмотрели вопрос обмена опытом в сфере кодекса поведения военнослужащих 20.05.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Грузия и Армения обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере обороны.Среди вопросов, рассмотренных делегацией из Грузии и армянской стороной, были планы по укреплению двустороннего сотрудничества в сфере обороны, а также обмен опытом в сфере кодекса поведения военнослужащих.Отмечается, что грузинская делегация в Ереване также посетила Военный институт им. Вазгена Саркисяна, ознакомилась с процессом внедрения обучающей программы "Хорошее управление и укрепление кодекса поведения" и методологией ее преподавания.
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грузия, новости, ереван, армения, министерство обороны грузии

Грузия и Армения обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере обороны

17:48 20.05.2022
© photo : official site of MoD of RAДелегация Департаментов подготовки, военного образования и управления персоналом МО Грузии находится с рабочим визитом в Армении (20 мая 2022). Еревaн
Делегация Департаментов подготовки, военного образования и управления персоналом МО Грузии находится с рабочим визитом в Армении (20 мая 2022). Еревaн - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2022
© photo : official site of MoD of RA
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Стороны также рассмотрели вопрос обмена опытом в сфере кодекса поведения военнослужащих
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Грузия и Армения обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере обороны.
В Армении с рабочим визитом находится делегация министерства обороны Грузии. Представителей оборонного ведомства Грузии принял начальник центра МО Армении по правам человека полковник Геворг Мартиросян, сообщает Sputnik Армения.
Среди вопросов, рассмотренных делегацией из Грузии и армянской стороной, были планы по укреплению двустороннего сотрудничества в сфере обороны, а также обмен опытом в сфере кодекса поведения военнослужащих.
Отмечается, что грузинская делегация в Ереване также посетила Военный институт им. Вазгена Саркисяна, ознакомилась с процессом внедрения обучающей программы "Хорошее управление и укрепление кодекса поведения" и методологией ее преподавания.
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