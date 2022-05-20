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Грузия и Армения обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере обороны
Грузия и Армения обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере обороны
Стороны также рассмотрели вопрос обмена опытом в сфере кодекса поведения военнослужащих 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T17:48+0400
2022-05-20T17:48+0400
2022-05-20T17:48+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Грузия и Армения обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере обороны.Среди вопросов, рассмотренных делегацией из Грузии и армянской стороной, были планы по укреплению двустороннего сотрудничества в сфере обороны, а также обмен опытом в сфере кодекса поведения военнослужащих.Отмечается, что грузинская делегация в Ереване также посетила Военный институт им. Вазгена Саркисяна, ознакомилась с процессом внедрения обучающей программы "Хорошее управление и укрепление кодекса поведения" и методологией ее преподавания.
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грузия, новости, ереван, армения, министерство обороны грузии
Грузия и Армения обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере обороны
Стороны также рассмотрели вопрос обмена опытом в сфере кодекса поведения военнослужащих
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Грузия и Армения обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере обороны.
В Армении с рабочим визитом находится делегация министерства обороны Грузии. Представителей оборонного ведомства Грузии принял начальник центра МО Армении по правам человека полковник Геворг Мартиросян, сообщает Sputnik Армения
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Среди вопросов, рассмотренных делегацией из Грузии и армянской стороной, были планы по укреплению двустороннего сотрудничества в сфере обороны, а также обмен опытом в сфере кодекса поведения военнослужащих.
Отмечается, что грузинская делегация в Ереване также посетила Военный институт им. Вазгена Саркисяна, ознакомилась с процессом внедрения обучающей программы "Хорошее управление и укрепление кодекса поведения" и методологией ее преподавания.