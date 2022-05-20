https://sputnik-georgia.ru/20220520/gruziya-i-armeniya-obsudili-perspektivy--dvustoronnego-sotrudnichestva-v-sfere-oborony-266787844.html

Грузия и Армения обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере обороны

Грузия и Армения обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере обороны

Стороны также рассмотрели вопрос обмена опытом в сфере кодекса поведения военнослужащих 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T17:48+0400

2022-05-20T17:48+0400

2022-05-20T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Грузия и Армения обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере обороны.Среди вопросов, рассмотренных делегацией из Грузии и армянской стороной, были планы по укреплению двустороннего сотрудничества в сфере обороны, а также обмен опытом в сфере кодекса поведения военнослужащих.Отмечается, что грузинская делегация в Ереване также посетила Военный институт им. Вазгена Саркисяна, ознакомилась с процессом внедрения обучающей программы "Хорошее управление и укрепление кодекса поведения" и методологией ее преподавания.

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грузия, новости, ереван, армения, министерство обороны грузии