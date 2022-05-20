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Когда в Грузии стихнет ветер и распогодится? Прогноз синоптиков
Когда в Грузии стихнет ветер и распогодится? Прогноз синоптиков
Максимально воздух прогреется до 29 градусов тепла, обещают метеорологи 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T15:46+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В Грузии 20 мая сохранится прохладная, ветреная погода, в некоторых местах ожидаются осадки, однако уже с 21 мая ветер утихнет и сравнительно потеплеет, сообщают в Национальном агентстве окружающей среды.В стране 22 мая ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха в низине поднимется до плюс 24-29 градусов тепла.Со второй половины 23 мая ожидается кратковременный дождь с грозой, временами поднимется сильный ветер.В столице Грузии 20 мая сохранится прохладная и ветреная погода, а 21 мая ветер утихнет и до 23 мая погода будет без осадков. Температура воздуха 20 мая будет колебаться от 15 до 17 градусов тепла, а 21 мая потеплеет до плюс 20-22 градусов.В дни 22-23 мая температура воздуха прогреется до плюс 25-27 градусов тепла. Со второй половины дня 23 мая ожидается кратковременный дождь с грозой, а также сильный ветер северо-западного направления.
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погода, грузия, новости, общество

Когда в Грузии стихнет ветер и распогодится? Прогноз синоптиков

15:46 20.05.2022
© StringerСолнце и ветер в столице Грузии
Солнце и ветер в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2022
© Stringer
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Максимально воздух прогреется до 29 градусов тепла, обещают метеорологи
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В Грузии 20 мая сохранится прохладная, ветреная погода, в некоторых местах ожидаются осадки, однако уже с 21 мая ветер утихнет и сравнительно потеплеет, сообщают в Национальном агентстве окружающей среды.
В стране 22 мая ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха в низине поднимется до плюс 24-29 градусов тепла.
Со второй половины 23 мая ожидается кратковременный дождь с грозой, временами поднимется сильный ветер.
© photo: Sputnik / StringerПоследствия и разрушения от ураганного ветра в Грузии. Поваленные деревья в районе Ваке на подъеме Варазисхеви
Последствия и разрушения от ураганного ветра в Грузии. Поваленные деревья в районе Ваке на подъеме Варазисхеви - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2022
Последствия и разрушения от ураганного ветра в Грузии. Поваленные деревья в районе Ваке на подъеме Варазисхеви
© photo: Sputnik / Stringer
В столице Грузии 20 мая сохранится прохладная и ветреная погода, а 21 мая ветер утихнет и до 23 мая погода будет без осадков. Температура воздуха 20 мая будет колебаться от 15 до 17 градусов тепла, а 21 мая потеплеет до плюс 20-22 градусов.
В дни 22-23 мая температура воздуха прогреется до плюс 25-27 градусов тепла. Со второй половины дня 23 мая ожидается кратковременный дождь с грозой, а также сильный ветер северо-западного направления.
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