https://sputnik-georgia.ru/20220520/kogda-v-gruzii-stikhnet-veter-i-raspogoditsya-prognoz-sinoptikov-266781321.html

Когда в Грузии стихнет ветер и распогодится? Прогноз синоптиков

Когда в Грузии стихнет ветер и распогодится? Прогноз синоптиков

Максимально воздух прогреется до 29 градусов тепла, обещают метеорологи 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T15:46+0400

2022-05-20T15:46+0400

2022-05-20T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В Грузии 20 мая сохранится прохладная, ветреная погода, в некоторых местах ожидаются осадки, однако уже с 21 мая ветер утихнет и сравнительно потеплеет, сообщают в Национальном агентстве окружающей среды.В стране 22 мая ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха в низине поднимется до плюс 24-29 градусов тепла.Со второй половины 23 мая ожидается кратковременный дождь с грозой, временами поднимется сильный ветер.В столице Грузии 20 мая сохранится прохладная и ветреная погода, а 21 мая ветер утихнет и до 23 мая погода будет без осадков. Температура воздуха 20 мая будет колебаться от 15 до 17 градусов тепла, а 21 мая потеплеет до плюс 20-22 градусов.В дни 22-23 мая температура воздуха прогреется до плюс 25-27 градусов тепла. Со второй половины дня 23 мая ожидается кратковременный дождь с грозой, а также сильный ветер северо-западного направления.

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