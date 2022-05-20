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На востоке Грузии смогли предотвратить град
На востоке Грузии смогли предотвратить град
Ожидаемая крупность града, по предварительным оценкам, составляла 33 мм 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T16:29+0400
2022-05-20T16:29+0400
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кахети
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Процесс градообразования нейтрализован в облаках в семи муниципалитетах региона Кахети в результате эффективной работы противоградовой системы Государственного военного научно-технического центра "Дельта", сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.Отмечается, что Департамент управления противоградовой системой ведет круглосуточный мониторинг.Для обновления и повышения эффективности противоградовой системы в центре было осуществлено несколько важных проектов: капитально отремонтированы 84 противоградовые установки, к текущему сезону закуплено более 5 тысяч ракет, для быстрого получения и обработки информации провели программную модернизацию центра управления, а немецкие специалисты частично обновили радар.Кроме того, около 15 сотрудников департамента управления противоградовой системы прошли переподготовку по правилам работы с боеприпасами.Противоградовая система в Грузии работает с весны 2015 года. Тогда ее впервые установили в винном регионе страны Кахети. Она может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии.В каждом районе Кахети устроены огневые точки. Площадь охраняемой территории составляет 800 тысяч гектаров. Метеорологические процессы контролируются в круглосуточном режиме.История "Дельты" берет начало с 60-х годов 20-го века. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов, Тбилисский авиационный завод и находится под контролем министерства обороны Грузии.
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град, грузия, новости, общество, сагареджо, телави, кахети, центр "дельта"

На востоке Грузии смогли предотвратить град

16:29 20.05.2022
© STC DeltaПротивоградовая установка СД-26
Противоградовая установка СД-26 - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2022
© STC Delta
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Ожидаемая крупность града, по предварительным оценкам, составляла 33 мм
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Процесс градообразования нейтрализован в облаках в семи муниципалитетах региона Кахети в результате эффективной работы противоградовой системы Государственного военного научно-технического центра "Дельта", сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.
По информации ведомства, 19 мая в муниципалитетах Телави, Сагареджо, Кварели, Дедоплисцкаро, Ахмета, Лагодехи и Гурджаани наблюдались градоопасные облачные массы. Ожидаемая крупность града, по предварительным оценкам, составила 33 мм.
Отмечается, что Департамент управления противоградовой системой ведет круглосуточный мониторинг.
Для обновления и повышения эффективности противоградовой системы в центре было осуществлено несколько важных проектов: капитально отремонтированы 84 противоградовые установки, к текущему сезону закуплено более 5 тысяч ракет, для быстрого получения и обработки информации провели программную модернизацию центра управления, а немецкие специалисты частично обновили радар.
© STC DeltaПротивоградовая система
Противоградовая система - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2022
Противоградовая система
© STC Delta
Кроме того, около 15 сотрудников департамента управления противоградовой системы прошли переподготовку по правилам работы с боеприпасами.
Противоградовая система в Грузии работает с весны 2015 года. Тогда ее впервые установили в винном регионе страны Кахети. Она может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии.
В каждом районе Кахети устроены огневые точки. Площадь охраняемой территории составляет 800 тысяч гектаров. Метеорологические процессы контролируются в круглосуточном режиме.
История "Дельты" берет начало с 60-х годов 20-го века. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов, Тбилисский авиационный завод и находится под контролем министерства обороны Грузии.
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