https://sputnik-georgia.ru/20220520/na-vostoke-gruzii-smogli-predotvratit-grad-266783194.html

На востоке Грузии смогли предотвратить град

На востоке Грузии смогли предотвратить град

Ожидаемая крупность града, по предварительным оценкам, составляла 33 мм 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T16:29+0400

2022-05-20T16:29+0400

2022-05-20T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Процесс градообразования нейтрализован в облаках в семи муниципалитетах региона Кахети в результате эффективной работы противоградовой системы Государственного военного научно-технического центра "Дельта", сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.Отмечается, что Департамент управления противоградовой системой ведет круглосуточный мониторинг.Для обновления и повышения эффективности противоградовой системы в центре было осуществлено несколько важных проектов: капитально отремонтированы 84 противоградовые установки, к текущему сезону закуплено более 5 тысяч ракет, для быстрого получения и обработки информации провели программную модернизацию центра управления, а немецкие специалисты частично обновили радар.Кроме того, около 15 сотрудников департамента управления противоградовой системы прошли переподготовку по правилам работы с боеприпасами.Противоградовая система в Грузии работает с весны 2015 года. Тогда ее впервые установили в винном регионе страны Кахети. Она может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии.В каждом районе Кахети устроены огневые точки. Площадь охраняемой территории составляет 800 тысяч гектаров. Метеорологические процессы контролируются в круглосуточном режиме.История "Дельты" берет начало с 60-х годов 20-го века. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов, Тбилисский авиационный завод и находится под контролем министерства обороны Грузии.

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