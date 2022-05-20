https://sputnik-georgia.ru/20220520/novyy-etap-zhizni-stanet-osnovoy-buduschikh-uspekhov--garibashvili-o-vypusknikakh-shkol-gruzii-266776417.html

Новый этап жизни станет основой будущих успехов – премьер Грузии обратился к выпускникам

Новый этап жизни станет основой будущих успехов – премьер Грузии обратился к выпускникам

Последний звонок 2022 года прозвенит в Грузии в пятницу, 20 мая 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T11:42+0400

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ираклий гарибашвили

михаил чхенкели

последний звонок

грузия

новости

общество

выпускники

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил выпускников с завершением первого этапа своей жизни и пожелал успехов в дальнейшем. Последний звонок 2022 года прозвенит в Грузии в пятницу, 20 мая.Глава правительства заверил выпускников в поддержке со стороны властей."Хочу, чтобы вы все знали, что правительство Грузии делает все для того, чтобы у вас была возможность использовать индивидуальные ресурсы, получить образование, стать конкурентоспособными, профессионалами в разных сферах и служить нашей стране. Поздравляю всех с сегодняшним днем, желаю исполнения ваших целей и желаний", – подчеркнул Гарибашвили.С окончанием школы выпускников также поздравил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели."Дорогая молодежь, сегодня для вас прозвенит последний звонок. Вы покидаете школьные стены. Годы, проведенные в них, для вас навсегда будут незабываемыми воспоминаниями и незаменимым опытом. Поздравляю с этим важным днем и желаю успехов на пути будущего", – сказал Чхенкели.По его словам, с завтрашнего дня для выпускников начинается этап, наполненный новыми отношениями и приключениями.Чхенкели выразил уверенность, что у молодежи Грузии никогда не ослабнет желание углублять свои знания, и своим профессионализмом они смогут внести важный вклад в развитие родины.

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ираклий гарибашвили, михаил чхенкели, последний звонок, грузия, новости, общество, выпускники