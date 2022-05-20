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Новый этап жизни станет основой будущих успехов – премьер Грузии обратился к выпускникам
Новый этап жизни станет основой будущих успехов – премьер Грузии обратился к выпускникам
Последний звонок 2022 года прозвенит в Грузии в пятницу, 20 мая 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T11:42+0400
2022-05-20T11:42+0400
2022-05-20T13:02+0400
ираклий гарибашвили
михаил чхенкели
последний звонок
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выпускники
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил выпускников с завершением первого этапа своей жизни и пожелал успехов в дальнейшем. Последний звонок 2022 года прозвенит в Грузии в пятницу, 20 мая.Глава правительства заверил выпускников в поддержке со стороны властей."Хочу, чтобы вы все знали, что правительство Грузии делает все для того, чтобы у вас была возможность использовать индивидуальные ресурсы, получить образование, стать конкурентоспособными, профессионалами в разных сферах и служить нашей стране. Поздравляю всех с сегодняшним днем, желаю исполнения ваших целей и желаний", – подчеркнул Гарибашвили.С окончанием школы выпускников также поздравил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели."Дорогая молодежь, сегодня для вас прозвенит последний звонок. Вы покидаете школьные стены. Годы, проведенные в них, для вас навсегда будут незабываемыми воспоминаниями и незаменимым опытом. Поздравляю с этим важным днем и желаю успехов на пути будущего", – сказал Чхенкели.По его словам, с завтрашнего дня для выпускников начинается этап, наполненный новыми отношениями и приключениями.Чхенкели выразил уверенность, что у молодежи Грузии никогда не ослабнет желание углублять свои знания, и своим профессионализмом они смогут внести важный вклад в развитие родины.
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ираклий гарибашвили, михаил чхенкели, последний звонок, грузия, новости, общество, выпускники
Новый этап жизни станет основой будущих успехов – премьер Грузии обратился к выпускникам
11:42 20.05.2022 (обновлено: 13:02 20.05.2022)
Последний звонок 2022 года прозвенит в Грузии в пятницу, 20 мая
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил выпускников с завершением первого этапа своей жизни и пожелал успехов в дальнейшем.
Последний звонок 2022 года прозвенит в Грузии в пятницу, 20 мая.
"Сегодня множество молодых ребят отмечают свой первый успех, завершение первого этапа своей жизни. Я уверен, что этот новый этап жизни станет основой для ваших будущих успехов и продвижений", – сказал Гарибашвили.
Глава правительства заверил выпускников в поддержке со стороны властей.
"Хочу, чтобы вы все знали, что правительство Грузии делает все для того, чтобы у вас была возможность использовать индивидуальные ресурсы, получить образование, стать конкурентоспособными, профессионалами в разных сферах и служить нашей стране. Поздравляю всех с сегодняшним днем, желаю исполнения ваших целей и желаний", – подчеркнул Гарибашвили.
С окончанием школы выпускников также поздравил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.
"Дорогая молодежь, сегодня для вас прозвенит последний звонок. Вы покидаете школьные стены. Годы, проведенные в них, для вас навсегда будут незабываемыми воспоминаниями и незаменимым опытом. Поздравляю с этим важным днем и желаю успехов на пути будущего", – сказал Чхенкели.
По его словам, с завтрашнего дня для выпускников начинается этап, наполненный новыми отношениями и приключениями.
"Всем сердцем желаю вам счастливой и интересной жизни. Помните, что вы – это будущее нашей страны и мы надеемся на вас. Верю, что вашей учебой и трудом вы измените мир к лучшему!", – отметил Чхенкели.
Чхенкели выразил уверенность, что у молодежи Грузии никогда не ослабнет желание углублять свои знания, и своим профессионализмом они смогут внести важный вклад в развитие родины.