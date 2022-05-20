https://sputnik-georgia.ru/20220520/podacha-elektroenergii-chasti-tbilisi-20-maya-budet-vremenno-ogranichena-266733751.html
Подача электроэнергии части Тбилиси 20 мая будет временно ограничена
Подача электроэнергии части Тбилиси 20 мая будет временно ограничена
"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T08:01+0400
2022-05-20T08:01+0400
2022-05-20T08:09+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Подача электроэнергии части Тбилиси в связи с проведением различных работ 20 мая будет временно ограничена, сообщают в компании "Теласи".В частности, в районе Сабуртало в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся жителей пр. Важа Пшавела (частично), ул. Мариджани, Кавтарадзе, Надирадзе и Тавхелидзе.Электроснабжение с 10:00 до 18:00 не будет подаваться населению пр. Важа Пшавела (частично), села Дигоми (частично), аллеи Агмашенебели (частично), Военного шоссе (частично), ул. Андроникашвили, Тринадцати Ассирийских отцов, Чхиквадзе, Мариджани, Кавтарадзе, Надирадзе и Тавхелидзе.Что касается Глданского района, в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей села Глдани (частично), I микрорайона Глданского массива, I, II, III, IVа, IVб микрорайонов Мухиани, ул. Гобронидзе, Шенгелия, Бронштейна, Ахметели, Габашвили, Авалишвили, Керченской, Рикотской, Гантиади, Кереселидзе и Святой Нино.В Крцанисском районе в связи света с 10:00 до 17:00 не будет у жителей II переулка Крцаниси. В связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей села Табахмела (частично) и села Цавкиси (частично).В районе Дидубе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Абастуманской, Цинамдзгвришвили и Цабадзе.В Вакийском районе в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 16:00 ограничения коснутся жителей пр. Ильи Чавчавадзе (частично), ул. Кекелидзе, Барнова, Петриашвили, Шанидзе, Напареули и Палиашвили.В районе Исани органичение жлектричества ожидает с 10:00 до 18:00 жителей ул. Навтлугской, Холбрука, Юнкеров и Госпитальной."Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, электричество, тбилиси
Подача электроэнергии части Тбилиси 20 мая будет временно ограничена
08:01 20.05.2022 (обновлено: 08:09 20.05.2022)
"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Подача электроэнергии части Тбилиси в связи с проведением различных работ 20 мая будет временно ограничена, сообщают в компании "Теласи".
В частности, в районе Сабуртало в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся жителей пр. Важа Пшавела (частично), ул. Мариджани, Кавтарадзе, Надирадзе и Тавхелидзе.
Электроснабжение с 10:00 до 18:00 не будет подаваться населению пр. Важа Пшавела (частично), села Дигоми (частично), аллеи Агмашенебели (частично), Военного шоссе (частично), ул. Андроникашвили, Тринадцати Ассирийских отцов, Чхиквадзе, Мариджани, Кавтарадзе, Надирадзе и Тавхелидзе.
Что касается Глданского района, в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей села Глдани (частично), I микрорайона Глданского массива, I, II, III, IVа, IVб микрорайонов Мухиани, ул. Гобронидзе, Шенгелия, Бронштейна, Ахметели, Габашвили, Авалишвили, Керченской, Рикотской, Гантиади, Кереселидзе и Святой Нино.
В Крцанисском районе в связи света с 10:00 до 17:00 не будет у жителей II переулка Крцаниси. В связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей села Табахмела (частично) и села Цавкиси (частично).
В районе Дидубе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Абастуманской, Цинамдзгвришвили и Цабадзе.
В Вакийском районе в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 16:00 ограничения коснутся жителей пр. Ильи Чавчавадзе (частично), ул. Кекелидзе, Барнова, Петриашвили, Шанидзе, Напареули и Палиашвили.
В районе Исани органичение жлектричества ожидает с 10:00 до 18:00 жителей ул. Навтлугской, Холбрука, Юнкеров и Госпитальной.
"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.