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Подростка в Грузии заставляли бесплатно работать на ферме
Подростка в Грузии заставляли бесплатно работать на ферме
Предприятие оштрафовано на десять тысяч лари (3,4 тысячи долларов) 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T18:45+0400
2022-05-20T18:45+0400
2022-05-20T19:32+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Служба инспекции труда Грузии выявила факт незаконного труда 15-летнего мальчика на скотобойне и ферме, говорится в пресс-релизе службы.Внеплановая проверка выявила, что несовершеннолетний мальчик работал на скотобойне для крупного рогатого скота в течение пяти месяцев. Он выполнял всю грязную работу – выносил отходы, загружал мясо в машину и очищал территорию без индивидуальных защитных средств.После беседы инспекторов с несовершеннолетним выяснилось, что заместитель директора скотобойни постоянно просил о помочи на его ферме, которая находилась неподалеку от скотобойни. В частности, ухаживать за крупным рогатым скотом.Заместитель директора скотобойни угрожал его выгнать с работы в случае невыполнения его просьбы. Он в течение месяцев вынуждал его выполнять разную работу на его ферме, за что ничего не платил.После отказа бесплатно выполнить работу на его ферме, замдиректора скотобойни оскорбил его и даже применил силу, а после уволил со скотобойни, не заплатив за отработанные дни.Помимо факта насильственного труда, выявлено и нарушение приказа министра труда, который касается запрета труда несовершеннолетних лиц на тяжелых, опасных и вредных работах. А скотобойня для рогатого скота и ферма относятся именно к данной категории, отметили в Службе инспекции труда.Компания оштрафована за нарушение прав несовершеннолетнего и принуждение к труду на сумму в размере 10 тысяч лари (около 3,5 тысячи долларов).
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
Подростка в Грузии заставляли бесплатно работать на ферме
18:45 20.05.2022 (обновлено: 19:32 20.05.2022)
Предприятие оштрафовано на десять тысяч лари (3,4 тысячи долларов)
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Служба инспекции труда Грузии выявила факт незаконного труда 15-летнего мальчика на скотобойне и ферме, говорится в пресс-релизе службы.
Внеплановая проверка выявила, что несовершеннолетний мальчик работал на скотобойне для крупного рогатого скота в течение пяти месяцев. Он выполнял всю грязную работу – выносил отходы, загружал мясо в машину и очищал территорию без индивидуальных защитных средств.
После беседы инспекторов с несовершеннолетним выяснилось, что заместитель директора скотобойни постоянно просил о помочи на его ферме, которая находилась неподалеку от скотобойни. В частности, ухаживать за крупным рогатым скотом.
Заместитель директора скотобойни угрожал его выгнать с работы в случае невыполнения его просьбы. Он в течение месяцев вынуждал его выполнять разную работу на его ферме, за что ничего не платил.
После отказа бесплатно выполнить работу на его ферме, замдиректора скотобойни оскорбил его и даже применил силу, а после уволил со скотобойни, не заплатив за отработанные дни.
Помимо факта насильственного труда, выявлено и нарушение приказа министра труда, который касается запрета труда несовершеннолетних лиц на тяжелых, опасных и вредных работах. А скотобойня для рогатого скота и ферма относятся именно к данной категории, отметили в Службе инспекции труда.
Компания оштрафована за нарушение прав несовершеннолетнего и принуждение к труду на сумму в размере 10 тысяч лари (около 3,5 тысячи долларов).