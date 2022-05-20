https://sputnik-georgia.ru/20220520/posledniy-zvonok-na-yuge-gruzii-zavershilsya-tragediey-266785047.html

Последний звонок на юге Грузии завершился трагедией

Последний звонок на юге Грузии завершился трагедией

Автомобиль с выпускниками столкнулся с другой машиной и упал в реку 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T16:49+0400

2022-05-20T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Празднование последнего звонка в районе Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) закончилось трагедией – один школьник погиб, трое пострадали, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, автомобиль с выпускниками столкнулся с другим автомобилем и упал в реку. По предварительным данным, оба автомобиля превысили скорость.В результате ДТП один человек погиб, а трое пострадали, и их доставили в клинику.Точную причину ДТП установит следствие.

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происшествия, новости, грузия