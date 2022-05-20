https://sputnik-georgia.ru/20220520/problema-s-domami-yustitsii-v-regionakh-gruzii-pochemu-nedostupny-gosuslugi-266782825.html
Проблема с Домами юстиции в регионах Грузии: почему недоступны госуслуги?
Проблема с Домами юстиции в регионах Грузии: почему недоступны госуслуги?
Когда именно будет устранена неисправность – не уточняется 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T15:26+0400
2022-05-20T15:26+0400
2022-05-20T15:53+0400
грузия
новости
общество
дом юстиции
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В общественных центрах Грузии, являющихся фактической заменой Домов юстиции в регионах страны, возникла проблема с оплатой госуслуг через банк, сообщает пресс-служба Дома юстиции.В данный момент ведутся технические работы. Когда именно будет устранена неисправность – не уточняется.Дома юстиции в Грузии объединяют сервисы гражданского и публичного реестров, национального архива и других структур. По принципу "одного окна" здесь в кратчайшие сроки оформляются и выдаются документы – от паспортов до свидетельств о регистрации предприятия.Дома юстиции функционирую не во всех городах и районах Грузии, в небольших поселениях их функции выполняют общественные центры.Всего в Грузии функционирует 88 общественных центров, которые расположены в районных центрах всех регионов страны. Центры помимо услуг гражданских сервисов также предоставляют возможность воспользоваться и услугами сервисов частного сектора, там же расположены филиалы мобильных операторов и банков.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, дом юстиции
Проблема с Домами юстиции в регионах Грузии: почему недоступны госуслуги?
15:26 20.05.2022 (обновлено: 15:53 20.05.2022)
Когда именно будет устранена неисправность – не уточняется
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В общественных центрах Грузии, являющихся фактической заменой Домов юстиции в регионах страны, возникла проблема с оплатой госуслуг через банк, сообщает пресс-служба Дома юстиции.
В данный момент ведутся технические работы. Когда именно будет устранена неисправность – не уточняется.
Дома юстиции в Грузии объединяют сервисы гражданского и публичного реестров, национального архива и других структур. По принципу "одного окна" здесь в кратчайшие сроки оформляются и выдаются документы – от паспортов до свидетельств о регистрации предприятия.
Дома юстиции функционирую не во всех городах и районах Грузии, в небольших поселениях их функции выполняют общественные центры.
Всего в Грузии функционирует 88 общественных центров, которые расположены в районных центрах всех регионов страны. Центры помимо услуг гражданских сервисов также предоставляют возможность воспользоваться и услугами сервисов частного сектора, там же расположены филиалы мобильных операторов и банков.