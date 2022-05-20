https://sputnik-georgia.ru/20220520/putin-v-informatsionnom-prostranstve-protiv-rossii-razvyazana-nastoyaschaya-voyna-266791134.html

Путин: в информационном пространстве против России развязана настоящая война

Путин: в информационном пространстве против России развязана настоящая война

Кибератаки против России наносятся из разных стран, они четко скоординированы, заявил российский лидер 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T19:56+0400

2022-05-20T19:56+0400

2022-05-20T19:56+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Киберагрессия против России провалилась - Москва была готова к этим атакам, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета безопасности в пятницу.Путин добавил, что, прежде всего, в разы увеличилось число кибератак, в том числе комплексных.По словам российского лидера, кибератаки против России наносятся из разных стран, они четко скоординированы."Как отмечают специалисты, эксперты, хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу. Атаки наносятся из разных государств, и при этом они четко скоординированы. По сути это действия государственных структур", - сказал он.Путин отметил, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска.Президент заявил, что в ходе кибератак на российские ресурсы предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя объекты критической инфраструктуры РФ и финансовые учреждения, значительно чаще стали фиксироваться попытки проникновения в корпоративные ресурсы компаний.По его словам, российским специалистам удалось не только обеспечить защиту информационной инфраструктуры, но и создать собственные технологии."Наши специалисты серьёзно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи, и, повторю, многое удалось сделать, в том числе создать собственные уникальные технологии", - подчеркнул Путин.Владимир Путин заявил, что нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, в которой не должно быть слабых мест, утечек персональных данных.

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в мире, россия, новости, политика, владимир путин