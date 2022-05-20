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Путин: в информационном пространстве против России развязана настоящая война
Путин: в информационном пространстве против России развязана настоящая война
Кибератаки против России наносятся из разных стран, они четко скоординированы, заявил российский лидер 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T19:56+0400
2022-05-20T19:56+0400
2022-05-20T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Киберагрессия против России провалилась - Москва была готова к этим атакам, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета безопасности в пятницу.Путин добавил, что, прежде всего, в разы увеличилось число кибератак, в том числе комплексных.По словам российского лидера, кибератаки против России наносятся из разных стран, они четко скоординированы."Как отмечают специалисты, эксперты, хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу. Атаки наносятся из разных государств, и при этом они четко скоординированы. По сути это действия государственных структур", - сказал он.Путин отметил, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска.Президент заявил, что в ходе кибератак на российские ресурсы предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя объекты критической инфраструктуры РФ и финансовые учреждения, значительно чаще стали фиксироваться попытки проникновения в корпоративные ресурсы компаний.По его словам, российским специалистам удалось не только обеспечить защиту информационной инфраструктуры, но и создать собственные технологии."Наши специалисты серьёзно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи, и, повторю, многое удалось сделать, в том числе создать собственные уникальные технологии", - подчеркнул Путин.Владимир Путин заявил, что нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, в которой не должно быть слабых мест, утечек персональных данных.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, политика, владимир путин
Путин: в информационном пространстве против России развязана настоящая война
Кибератаки против России наносятся из разных стран, они четко скоординированы, заявил российский лидер
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Киберагрессия против России провалилась - Москва была готова к этим атакам, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета безопасности в пятницу.
"Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет. Именно все последние годы, но с началом специальной военной операции на Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными. По сути против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве", - сказал он на заседании Совета Безопасности.
Путин добавил, что, прежде всего, в разы увеличилось число кибератак, в том числе комплексных.
По словам российского лидера, кибератаки против России наносятся из разных стран, они четко скоординированы.
"Как отмечают специалисты, эксперты, хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу. Атаки наносятся из разных государств, и при этом они четко скоординированы. По сути это действия государственных структур", - сказал он.
Путин отметил, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска.
Президент заявил, что в ходе кибератак на российские ресурсы предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя объекты критической инфраструктуры РФ и финансовые учреждения, значительно чаще стали фиксироваться попытки проникновения в корпоративные ресурсы компаний.
"Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы", - сказал Путин.
По его словам, российским специалистам удалось не только обеспечить защиту информационной инфраструктуры, но и создать собственные технологии.
"Наши специалисты серьёзно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи, и, повторю, многое удалось сделать, в том числе создать собственные уникальные технологии", - подчеркнул Путин.
Владимир Путин заявил, что нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, в которой не должно быть слабых мест, утечек персональных данных.