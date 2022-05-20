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Российские ученые зафиксировали новый вид китов

Российские ученые зафиксировали новый вид китов

Об находке не говорили ранее, поскольку ученым нужно было провести генетический анализ полученного с помощью биопсии материала, чтобы подтвердить видовую... 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T11:19+0400

2022-05-20T11:19+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Перечень морских млекопитающих Южных Курил пополнился новым видом китообразных – речь идет о малом плавуне или плавуне Сато, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт заповедника "Курильский".Дело в том, что до недавнего времени официально признавались два вида плавунов: Berardius bairdii в северной части Тихого океана и Berardius arnuxii в южном полушарии. Но японские китобои давно различали у острова Хоккайдо еще одну разновидность, и в 2019 году ученые из этой страны опубликовали его официальное описание, дав научное название Berardius minimus (малый плавун или плавун Сато). Далее, в 2020 году группа Far East Russia Orca Project (Дальневосточный проект по исследованию косаток) выпустила статью об обнаружении трех экземпляров этого вида среди китов, выброшенных на берег Сахалина и южных Курил. Но до последнего времени достоверные встречи живых малых плавунов не были описаны не только в российских водах, но и нигде в мире.В 2021 году во время морских исследований в Кунаширском проливе между Россией и Японией экспедиция сотрудников МГУ и нацпарка "Берингия" впервые встретила группу малых плавунов в природе. Ученым удалось взять генетическую пробу у одного из животных. Лабораторный анализ подтвердил, что это действительно новый вид морского млекопитающего. Это первый достоверно подтвержденный случай наблюдения подобного плавуна в природе, отмечает заповедник.Согласно информации специалистов, плавун Сато относится к одной из наименее изученных групп семейства клюворылых (Ziphiidae). Они редко встречаются в море, поскольку предпочитают держаться в глубоководных районах и вдоль шельфового склона. Их трудно заметить в воде из-за низкого профиля и отсутствия выраженного фонтана. Специалисты поясняют, что благодаря этим особенностям некоторые виды клюворылых были обнаружены совсем недавно, в том числе и третий представитель рода плавунов.

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