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Школа в немецком Бремерхафене, где произошла стрельба – видео
Школа в немецком Бремерхафене, где произошла стрельба – видео
Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере ФРГ, пострадавший был госпитализирован. В немецкой полиции сообщили, что стрелявший... 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T09:03+0400
2022-05-20T09:03+0400
2022-05-20T09:16+0400
германия
стрельба в школе
происшествия
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В одной из школ Бремерхафена на севере Германии неизвестный преступник открыл стрельбу, в результате которой был ранен один человек.Предполагаемый злоумышленник задержан. По предварительной информации, неизвестный зашел в гимназию и начал стрелять.
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Школа в немецком Бремерхафене, где произошла стрельба
Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере ФРГ, пострадавший был госпитализирован. Полиции удалось задержать злоумышленника. Он заявил, что действовал в одиночку.
2022-05-20T09:03+0400
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германия, стрельба в школе, происшествия, мультимедиа, в мире, видео, видео
Школа в немецком Бремерхафене, где произошла стрельба – видео
09:03 20.05.2022 (обновлено: 09:16 20.05.2022)
Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере ФРГ, пострадавший был госпитализирован. В немецкой полиции сообщили, что стрелявший действовал в одиночку
В одной из школ Бремерхафена на севере Германии неизвестный преступник открыл стрельбу, в результате которой был ранен один человек.
Предполагаемый злоумышленник задержан. По предварительной информации, неизвестный зашел в гимназию и начал стрелять.