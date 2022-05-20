https://sputnik-georgia.ru/20220520/shkola-v-nemetskom-bremerkhafene-gde-proizoshla-strelba---video-266773966.html

Школа в немецком Бремерхафене, где произошла стрельба – видео

Школа в немецком Бремерхафене, где произошла стрельба – видео

Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере ФРГ, пострадавший был госпитализирован. В немецкой полиции сообщили, что стрелявший... 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T09:03+0400

2022-05-20T09:03+0400

2022-05-20T09:16+0400

германия

стрельба в школе

происшествия

мультимедиа

в мире

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/14/266773914_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a953925a38da5731e45dc5a06c3ed87.jpg

В одной из школ Бремерхафена на севере Германии неизвестный преступник открыл стрельбу, в результате которой был ранен один человек.Предполагаемый злоумышленник задержан. По предварительной информации, неизвестный зашел в гимназию и начал стрелять.

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Школа в немецком Бремерхафене, где произошла стрельба Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере ФРГ, пострадавший был госпитализирован. Полиции удалось задержать злоумышленника. Он заявил, что действовал в одиночку. 2022-05-20T09:03+0400 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

германия, стрельба в школе, происшествия, мультимедиа, в мире, видео, видео